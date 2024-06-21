Этот ягодно-лимонный кекс – идеальный десерт на лето, который заменит любой торт, ведь готовится достаточно просто, а получается невероятно вкусным и красивым.

На этот раз шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram поделилась рецептом нежного кекса с ягодами, лимоном и глазурью из белого шоколада.

"Шикарный кекс. В меру влажный, не сильно сладкий, а это сочетание ягод, лимона и шоколада – просто любовь", – советует шеф-повар.

Для приготовления кекса на форму диаметром 25 см нам понадобятся следующие ингредиенты:

масло сливочное – 170 г

сахар – 220 г

цедра и сок одного лимона

яйца – 4 шт.

ваниль – по вкусу

мука – 250 г + на обсыпку ягод и формы

разрыхлитель – 1 ч.л.

щепотка соли

сметана (или сливки, или греческий йогурт) – 80 г

ягоды (шеф-повар взяла голубику) – 200 г + 150 г для декора

шоколад белый – 300 г

сливки жирные – 40 г

"Не пугайтесь количества ингредиентов. Кекс можно сделать без шоколадной глазури. Просто обсыпать пудрой или сделать сахарную", – отметила кулинар.

Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром и цедрой лимона до побеления массы. Далее по одному добавляем яйца и после каждого хорошо взбиваем смесь.

После этого добавляем муку с разрыхлителем и солью и смешиваем до однородности. Добавляем лимонный сок и перемешиваем. Добавляем сметану или йогурт и снова перемешиваем.

В конце добавляем в тесто 200 г ягод, посыпанных мукой, перемешиваем и выкладываем тесто в форму, смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой.

"Запекаем при 180°, через 40 минут проверяем шпажкой. У меня ушел 1 час 10 минут", – объясняет шеф-повар.

Даем кексу полностью остыть – первые 15-20 минут в форме, а дальше без нее.

Для глазури растапливаем шоколад вместе со сливками на водяной бане. Для декора 50 г ягод смешиваем с ложкой воды, немного разминаем и провариваем – нам понадобится только сок.

"Кекс заливаем в форме, которой пекли, и только охлажденный! Чтобы глазурь держалась и не стекла. Так как кекс станет немного меньше формы. Пока глазурь не застыла – делаем точки из сока на ней и хаотично ножом или зубочисткой рисуем. Я еще украсила свежей ягодой", – добавила шеф-повар.

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