Если вы любите разнообразные котлеты, а также голубцы, то этот рецепт для вас – готовится очень просто, а получается очень вкусное и оригинальное блюдо.

У себя в Instagram украинская кулинарная блогерка Юлия Микулич поделилась оригинальным рецептом блюда, в котором сочетались котлеты и ленивые голубцы.

"Необычные, но при этом очень вкусные котлеты. Котлето – голубцы, или ленивые голубцы)) Хотя по вкусу они мне не очень их напоминают, но состав ингредиентов позволяет их так называть", – рассказала кулинар.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

рис (вареный) – 300 г

мясной фарш – 600 г

морковь – 1 шт. (примерно 100 г)

лук репчатый – 1 большой

капуста - 450-500 г

яйцо – 1 шт.

зелень по желанию

соль и специи – по вкусу

панировочные сухари

Морковь натираем на терке, лук нарезаем соломкой или кубиком, капусту шинкуем. Сначала на разогретой сковороде на растительном масле обжариваем лук до прозрачности. Далее добавляем морковь, капусту и тушим овощи до готовности.

Зажарку перекладываем из сковороды в миску и оставляем охлаждаться (хотя бы до теплого состояния). К овощам добавляем предварительно отваренный и охлажденный рис, мясной фарш, яйцо, мелко нарезанную зелень, соль, специи и хорошо вымешиваем до однородности.

Из готовой массы формируем котлетки, обваливаем их в панировочных сухарях и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом до готовности и золотистости с обеих сторон.

"Такие котлеты после готовности еще можно протушить в томатно-сметанном соусе, будет также вкусно", – добавила кулинар.

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