Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать необычные лепешки. Молдавские лепешки, по словам Литвиновой, отличаются своим тонким нежным тестом с хрустящей корочкой и разнообразными начинками.
Для приготовления плациндов с тыквой понадобятся следующие ингредиенты:
Тесто:
- Пшеничная мука — 300 г
- Теплая вода — 150 г
- Растительное масло — 50 мл
- Щепотка соли
Начинка:
- Тыква — 500 г
- Цедра одного апельсина
- Сахар — 100 г
- Сливочное масло — 50 г
Способ приготовления:
В теплую воду добавьте растительное масло, затем влейте эту смесь в муку и замесите тесто сначала лопаткой, а затем руками. Чтобы тесто стало эластичным, поделите его на три части, заверните в пищевую пленку и оставьте на полчаса, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. Натрите тыкву и апельсиновую цедру на мелкой терке, затем хорошо перемешайте.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, вернувшись к тесту, смажьте его растительным маслом перед раскатыванием. Раскатывайте тесто скалкой, а затем продолжайте растягивать его руками до прозрачности. Срежьте толстые края теста и смажьте его растопленным сливочным маслом.
Начинку равномерно распределите тонким слоем на одной половине теста и слегка присыпьте сахаром. Сверните тесто с начинкой рулетом, а затем сформируйте из этого рулета улитку.
Выпекайте плацинды в духовке при температуре 180°C в течение 10−15 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
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