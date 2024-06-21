Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать необычные лепешки. Молдавские лепешки, по словам Литвиновой, отличаются своим тонким нежным тестом с хрустящей корочкой и разнообразными начинками.

Для приготовления плациндов с тыквой понадобятся следующие ингредиенты:

Тесто:

Пшеничная мука — 300 г

Теплая вода — 150 г

Растительное масло — 50 мл

Щепотка соли

Начинка:

Тыква — 500 г

Цедра одного апельсина

Сахар — 100 г

Сливочное масло — 50 г

Способ приготовления:

В теплую воду добавьте растительное масло, затем влейте эту смесь в муку и замесите тесто сначала лопаткой, а затем руками. Чтобы тесто стало эластичным, поделите его на три части, заверните в пищевую пленку и оставьте на полчаса, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. Натрите тыкву и апельсиновую цедру на мелкой терке, затем хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, вернувшись к тесту, смажьте его растительным маслом перед раскатыванием. Раскатывайте тесто скалкой, а затем продолжайте растягивать его руками до прозрачности. Срежьте толстые края теста и смажьте его растопленным сливочным маслом.

Начинку равномерно распределите тонким слоем на одной половине теста и слегка присыпьте сахаром. Сверните тесто с начинкой рулетом, а затем сформируйте из этого рулета улитку.

Выпекайте плацинды в духовке при температуре 180°C в течение 10−15 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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