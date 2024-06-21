Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать перекус для всей семьи за короткое время.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова опубликовала видео, в котором представила три рецепта драников: классический, с мясом и с сыром сулугуни. Она отмечает, что это блюдо любят все, и предлагает свой любимый рецепт, который обожает вся ее семья.

Для приготовления драников понадобятся следующие ингредиенты:

Основные ингредиенты:

Картофель — 1200 г

Лук репчатый — 200 г

Яйцо — 2 шт.

Мука пшеничная — 4 ст.л.

Соль — 1 ч.л.

Перец черный — 0,5 ч.л.

Сода — 1 ч.л.

Масло растительное — 100 г

Начинка:

Фарш из куриных бедер — 450 г

Лук репчатый — 150 г

Соль — 0,5 ч.л.

Перец черный — 0,5 ч.л.

Сыр сулугуни — 100 г

Способ приготовления:

Очистите картофель и натрите его на мелкой терке. Для удаления лишней жидкости, отожмите натертый картофель через марлю или кухонное полотенце, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Натрите репчатый лук на терке и добавьте его к картофелю. Лук придаст драникам особую сочность и аромат. В картофельную массу добавьте яйца, муку, соль, перец и соду. Хорошо перемешайте до однородности.

"Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, далее нарежьте репчатый лук и перемешайте его с куриным фаршем, солью и перцем. Если вы готовите драники с сулугуни, натрите сыр и добавьте его в фарш.

Возьмите небольшое количество картофельного теста, разровняйте его на ладони, положите немного начинки и закройте еще одним слоем теста, придавая форму оладьи.

Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне. Выложите драники на сковороду и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета, около 3-4 минут с каждой стороны, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

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