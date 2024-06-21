Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила сделать вкусный бисквит, который можно приготовить из доступных продуктов.

Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, одним из простых и вкусных десертов является бисквитный рулет с кремом. Бисквит для этого рулета готовится из доступных ингредиентов, быстро и имеет длительный срок хранения, что позволяет приготовить его заранее, заметила Глинская.

Ингредиенты:

Яйца — 250 г (5 штук)

Сахар — 120 г (0.8 стакана)

Мука — 130 г (1 стакан)

Ванильный сахар

Разрыхлитель — 5 г

Абрикосовое варенье (или вареная сгущенка) — 200 г (1 стакан)

Сливочное масло, жирностью 62% — 50 г

Сахарная пудра (для декора)

Стакан объемом 200 мл

Способ приготовления:

В одной миске смешайте муку с разрыхлителем, а в другой — сахар с ванильным сахаром. В отдельной емкости соедините яйца и сахар, взбивайте на высоких оборотах миксера в течение 5-7 минут, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Растопите сливочное масло в микроволновке и дайте ему немного остыть. Взбейте абрикосовое варенье блендером, чтобы не оставалось больших кусочков.

Аккуратно добавьте растопленное сливочное масло к взбитым яйцам, осторожно перемешивая. Постепенно вводите муку с разрыхлителем в яичную смесь, аккуратно вмешивая, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, и разровняйте его. Выпекайте в разогретой до 185 градусов духовке в течение 10-12 минут.

Пока бисквит еще горячий, переверните его на стол, накрытый другим листом пергамента. Снимите пергамент, на котором выпекалось тесто, затем накройте бисквит еще одним листом пергамента и снова переверните, поделилась "Мастер Шеф" Глинская.

Пока бисквит теплый, равномерно смажьте его вареньем или вареной сгущенкой. Аккуратно сверните бисквит в рулет и отправьте его в холодильник на несколько часов.

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