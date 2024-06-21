Кабачковые оладьи – очень простое в приготовлении и вкусное блюдо, но они получатся еще вкуснее, если добавить в них немного сыра, моркови и зелени.

Кулинарная блогерка, авторка книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась рецептом вкуснейших кабачковых оладий с сыром, зеленью и морковью.

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"Такие мы ели в Турции, когда там отдыхали, поэтому и назвала я их – турецкими", – добавила кулинар.

Для приготовления таких кабачковых оладий нам понадобятся:

кабачки - 2-3 шт.

брынза (или молодой сыр типа адыгейского) – 150 г

морковь – 1-2 шт.

чеснок - 2 зубчика

пучок свежей зелени (укроп, петрушка)

яйца – 2 шт.

мука – 3-5 ст.л.

молотый перец

Кабачки и сыр натираем на крупной терке, а морковь и чеснок – на мелкой. Мелко нарезаем зелень.

Смешиваем кабачки, сыр, морковь, чеснок, зелень, добавляем яйца, муку и перец и перемешиваем все до однородности.

"Поскольку брынза соленая, тесто не требует дополнительной соли, но лучше попробовать, может и понадобится немного", - отметила Татьяна Юшина.

Готовим кабачковые оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом, выкладывая тесто ложкой. Жарим с обеих сторон до золотистой корочки и готовности.

Подавать кабачковые оладьи кулинар советует со сметаной или йогуртом.

Подписчики в комментариях уточнили, что тем, кто не ест жареное, смело можно запекать кабачковые оладьи в духовке: "Противень застелить пергаментом, выложить оладьи и запечь при 180 градусах. Тоже получается очень вкусно".

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