Кулинарная блогерка, авторка книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась рецептом вкуснейших кабачковых оладий с сыром, зеленью и морковью.
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"Такие мы ели в Турции, когда там отдыхали, поэтому и назвала я их – турецкими", – добавила кулинар.
Для приготовления таких кабачковых оладий нам понадобятся:
- кабачки - 2-3 шт.
- брынза (или молодой сыр типа адыгейского) – 150 г
- морковь – 1-2 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- пучок свежей зелени (укроп, петрушка)
- яйца – 2 шт.
- мука – 3-5 ст.л.
- молотый перец
Кабачки и сыр натираем на крупной терке, а морковь и чеснок – на мелкой. Мелко нарезаем зелень.
Смешиваем кабачки, сыр, морковь, чеснок, зелень, добавляем яйца, муку и перец и перемешиваем все до однородности.
"Поскольку брынза соленая, тесто не требует дополнительной соли, но лучше попробовать, может и понадобится немного", - отметила Татьяна Юшина.
Готовим кабачковые оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом, выкладывая тесто ложкой. Жарим с обеих сторон до золотистой корочки и готовности.
Подавать кабачковые оладьи кулинар советует со сметаной или йогуртом.
Подписчики в комментариях уточнили, что тем, кто не ест жареное, смело можно запекать кабачковые оладьи в духовке: "Противень застелить пергаментом, выложить оладьи и запечь при 180 градусах. Тоже получается очень вкусно".
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