Газ украинцам могут отключить до устранения выявленных нарушений в отдельно взятых квартирах и домах.

В Украине проводится плановое обследование технического состояния газового оборудования и систем вентиляции в домохозяйствах. В случае обнаружения нарушений во время этой процедуры газоснабжение может быть прекращено. Об этом сообщили в Кабмине.

Газ могут отключить для устранения следующих выявленных нарушений:

Замурованные очистные карманы для каналов.

Подключение к вентиляционному каналу дымового канала или патрубку газового оборудования.

Сочетание дымовых каналов разных этажей в многоквартирном доме.

Трещины, другие повреждения или засоры в каналах.

Отсутствие перегородок между каналами.

Создание спальных мест в помещении с газовым оборудованием.

В Госслужбе по вопросам труда также сообщили, что газоснабжение может быть прекращено в следующих случаях:

Самовольное подключение к системе газовых устройств и устройств.

Отсутствие должного технического обслуживания.

Несоответствие системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.

Согласно нормативным документам, при выявлении нарушений обычно отключают только квартиру, в которой они были обнаружены. Однако, если этого не сделать, газоснабжение может быть прекращено во все квартиры по стояку.

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