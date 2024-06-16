В Украине проводится плановое обследование технического состояния газового оборудования и систем вентиляции в домохозяйствах. В случае обнаружения нарушений во время этой процедуры газоснабжение может быть прекращено. Об этом сообщили в Кабмине.
Газ могут отключить для устранения следующих выявленных нарушений:
- Замурованные очистные карманы для каналов.
- Подключение к вентиляционному каналу дымового канала или патрубку газового оборудования.
- Сочетание дымовых каналов разных этажей в многоквартирном доме.
- Трещины, другие повреждения или засоры в каналах.
- Отсутствие перегородок между каналами.
- Создание спальных мест в помещении с газовым оборудованием.
В Госслужбе по вопросам труда также сообщили, что газоснабжение может быть прекращено в следующих случаях:
- Самовольное подключение к системе газовых устройств и устройств.
- Отсутствие должного технического обслуживания.
- Несоответствие системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.
Согласно нормативным документам, при выявлении нарушений обычно отключают только квартиру, в которой они были обнаружены. Однако, если этого не сделать, газоснабжение может быть прекращено во все квартиры по стояку.
Последние новости в Украине:
Напомним, украинцам следует запасаться павербанками, отключение света еще надолго.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о тяжелом периоде с электроэнергией, когда ждать долгих отключений.
Также писала Politeka, кто может не платить за доставку газа.