Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, что этот салат прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.

Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, этот салат украсит ваш стол и подарит насыщенные витамины в осенне-зимний период. Для заправки используется сметанно-горчичная смесь, которая придает блюду особый вкус.

Ингредиенты:

Для салата:

300 г говяжьего языка

3 свежих огурца

1 небольшой болгарский перец

3 маринованных огурца

200 г шампиньонов (обжаренных)

100 г маринованной кукурузы

Зеленый лук

Для заправки:

100 г сметаны жирностью 10%

1 ст.л. дижонской горчицы

1 ст.л. острой горчицы

1 ст.л. меда

1 ч.л. лимонного сока

1 зубчик чеснока

Соль по вкусу

Способ приготовления:

Отварите говяжий язык до готовности. Охладите его, снимите кожу и нарежьте тонкими полосками. Нарежьте шампиньоны ломтиками и обжарьте их на сковороде до золотистого цвета. Пусть остынет, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Свежие огурцы нарежьте полукольцами. Маринованные огурцы нарежьте тонкими полосками. Болгарский перец нарежьте кубиками. Зеленый лук мелко нарежьте.

"Мастер Шеф" Глинская добавила, в большой миске смешайтк говяжий язык и обжаренные шампиньоны, свежие и маринованные огурцы, болгарский перец и маринованную кукурузу.

В отдельной миске смешайте сметану, дижонскую и острую горчицу, мед, лимонный сок, измельченный чеснок и соль. Хорошо перемешайте до однородности.

Добавьте заправку в салат и тщательно перемешайте, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.

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