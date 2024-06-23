По этому рецепту сырники получатся у каждого – они будут невероятно нежными, вкусными и не "забитыми" мукой.

Украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram показала, как приготовить нежные и вкусные сырники, которые хорошо держат форму.

"Творог должен быть хорошего качества, не очень сухой, но и не жидкий. Лучше всего сырники получаются с жирным творогом – не менее 9%. Но и с менее жирным они получатся неплохо, главное чтобы творог отвечал всем другим требованиям", – пояснила кулинар.

Для приготовления сырников нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог – 500 г

сахар – 1 ст.л.

манка – 2 ст.л.

ванильный сахар -10 г

яйцо – 1 шт.

соль - щепотка

мука для обвалки ~50 г

растительное масло для жарки – 2-3 ст.л.

Если творог слишком влажный, его нужно отжать с помощью марли или вафельного полотенца. А для идеальной консистенции творог следует перетереть через сито.

В творог добавляем яйцо, манку, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, хорошо перемешиваем и оставляем на 10-15 минут, чтобы манка набухла.

"Не добавляйте много сахара, только 1 ст.л. на 500 г творога достаточно, потому что сырники могут росползтись, лучше присыпьте сахаром или пудрой уже в конце", - отметила кулинар.

Из творожной массы формируем шарики, обваливаем их в муке и с помощью стакана или ножа придаем форму сырникам.

Жарим сырники на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

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