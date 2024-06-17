Вы можете легко вывести пятна от тонального крема на одежде с помощью правильных чистящих средств. Продолжайте читать, и мы расскажем вам, как избавиться от этих неприятных пятен, независимо от того, какую основу вы использовали.

Как вывести пятна от безмасляного тонального крема на одежде

Зачерпните излишки основания ножом для масла или ложкой. Если вы только что разлили основание, лезвием ножа или ложки соскоблите как можно больше, чтобы оно не въелось в ткань. Старайтесь не втирать основание, чтобы пятно не увеличилось.
  • Кроме того, попробуйте зачерпнуть или промокнуть лишнее основание бумажным полотенцем.
Нанесите на пятно крем для бритья. Пользуйтесь пенным кремом для бритья, а не гелем, поскольку он эффективнее удаляет макияж. Выдавите крем для бритья прямо на пятно и полностью покройте его. Дайте крему для бритья постоять примерно 5–10 минут, чтобы подействовать, прежде чем втирать его в ткань пальцами. Когда вы закончите, смойте крем для бритья холодной водой.
  • Если на ярлыке на вашей одежде написано «только химчистка», не пытайтесь предварительно обработать пятно и немедленно отдайте его в химчистку.

Добавьте несколько капель спирта в крем для бритья, чтобы вывести стойкие пятна. Если крем для бритья не справляется сам по себе, снова нанесите его на пятно и сбрызните 3-4 капли спирта. Втирайте смесь бритья и спирта в одежду и оставьте на 5 минут. После этого прополощите ткань холодной водой.

  • Сначала проверьте спирт на незаметном участке вашей одежды, чтобы убедиться, что он не повредит ткань.

пятна от тонального крема

Предварительно обработайте остатки пятен сильным стиральным средством. Выберите жидкое моющее средство, предназначенное для удаления пятен, чтобы иметь наилучшие шансы удалить основу из одежды. Смочите пятно прохладной водой и вотрите моющее средство в ткань. Покройте все пятно моющим средством и оставьте на 5-10 минут.

  • Если у вас есть только стиральный порошок, смешайте его с достаточным количеством воды, чтобы получилась густая паста, и нанесите ее на пятно.

Вымыть загрязненную вещь, как обычно. Если одежду можно стирать в стиральной машине, бросьте ее в стиральную машину по стандартному циклу. Если у вас есть более деликатная одежда, которую нельзя использовать в машине, стирайте ее вручную.

  • Дайте своей одежде высохнуть на воздухе, а не кладите ее в сушильную машину, поскольку жара может еще больше закрепить пятно.
  • Если вы все еще замечаете пятно от тонального крема на своей одежде, попробуйте еще раз очистить крем для бритья и моющим средством. Если вы все равно не можете его вынуть, отнесите одежду к профессиональному уборщику.

Как вывести пятна от масляного тонального крема на одежде

Ложкой удалите излишки основания. Если вы только что пролили тональный крем на одежду, соскоблите его с ткани лезвием ложки. Попытайтесь поднять как можно больше основания, чтобы она не въелась глубже в ткань.
  • Избегайте втирания тонального крема в ткань, поскольку это только увеличит пятно, и его будет сложнее удалить.
Промокните область чистым сухим бумажным полотенцем. Осторожно прижмите бумажное полотенце к обработанному участку, чтобы обмакнуть любое основание, которое впиталось в ткань. Поднимите полотенце прямо вверх, не трогая и не вытирая пятно, чтобы оно не размазалось. Если пятна все еще остаются, промокните их еще раз свежим бумажным полотенцем.

тональный крем

Втирайте воду и мыльное средство для посуды. Смочите пятно прохладной водой и распылите моющее средство прямо на ткань. Протрите пальцами средство для мытья посуды, чтобы очистить пятно, и дайте ему постоять 5–10 минут. После этого либо смойте мыло, либо бросьте одежду прямо в стиральную машину.
  • Мыло для посуды создано, чтобы помочь разрезать жир и растительное масло, поэтому оно может помочь расщепить и удалить основу из вашей одежды.
Предварительно обработайте стойкие пятна жидким стиральным средством. Налейте жидкий стиральный порошок размером с монету прямо на пятно от основания. Используйте пальцы или чистую ткань, чтобы глубже внести моющее средство в пятно и оставить его на 10 минут, прежде чем постирать.
  • Если вы чистите нежную одежду, проверьте этикетку моющего средства, чтобы убедиться, что она подходит для ткани. Проверьте моющее средство в незаметном месте, если вы боитесь, что оно может повредить вашу одежду.
Выстирайте одежду, как обычно. После обработки пятна моющим средством бросьте одежду в стиральную машину и запустите стандартный цикл. Для нежных тканей не спешите осторожно постирать их вручную, чтобы вывести пятна от тонального крема. Когда вы закончите, повесьте одежду, чтобы она высохла на воздухе.
  • Если вы все еще замечаете пятно на своей одежде, попробуйте стирать одежду мыльным или стиральным средством, пока оно не посветлеет.

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