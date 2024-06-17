Если вы только что разлили основание, лезвием ножа или ложки соскоблите как можно больше, чтобы оно не въелось в ткань. Старайтесь не втирать основание, чтобы пятно не увеличилось.

Если на ярлыке на вашей одежде написано «только химчистка», не пытайтесь предварительно обработать пятно и немедленно отдайте его в химчистку.

Пользуйтесь пенным кремом для бритья, а не гелем, поскольку он эффективнее удаляет макияж. Выдавите крем для бритья прямо на пятно и полностью покройте его. Дайте крему для бритья постоять примерно 5–10 минут, чтобы подействовать, прежде чем втирать его в ткань пальцами. Когда вы закончите, смойте крем для бритья холодной водой.

Добавьте несколько капель спирта в крем для бритья, чтобы вывести стойкие пятна. Если крем для бритья не справляется сам по себе, снова нанесите его на пятно и сбрызните 3-4 капли спирта. Втирайте смесь бритья и спирта в одежду и оставьте на 5 минут. После этого прополощите ткань холодной водой.

Сначала проверьте спирт на незаметном участке вашей одежды, чтобы убедиться, что он не повредит ткань.

Предварительно обработайте остатки пятен сильным стиральным средством. Выберите жидкое моющее средство, предназначенное для удаления пятен, чтобы иметь наилучшие шансы удалить основу из одежды. Смочите пятно прохладной водой и вотрите моющее средство в ткань. Покройте все пятно моющим средством и оставьте на 5-10 минут.

Если у вас есть только стиральный порошок, смешайте его с достаточным количеством воды, чтобы получилась густая паста, и нанесите ее на пятно.

Вымыть загрязненную вещь, как обычно. Если одежду можно стирать в стиральной машине, бросьте ее в стиральную машину по стандартному циклу. Если у вас есть более деликатная одежда, которую нельзя использовать в машине, стирайте ее вручную.