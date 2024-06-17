Вы можете легко вывести пятна от тонального крема на одежде с помощью правильных чистящих средств. Продолжайте читать, и мы расскажем вам, как избавиться от этих неприятных пятен, независимо от того, какую основу вы использовали.
Как вывести пятна от безмасляного тонального крема на одежде
- Кроме того, попробуйте зачерпнуть или промокнуть лишнее основание бумажным полотенцем.
- Если на ярлыке на вашей одежде написано «только химчистка», не пытайтесь предварительно обработать пятно и немедленно отдайте его в химчистку.
Добавьте несколько капель спирта в крем для бритья, чтобы вывести стойкие пятна. Если крем для бритья не справляется сам по себе, снова нанесите его на пятно и сбрызните 3-4 капли спирта. Втирайте смесь бритья и спирта в одежду и оставьте на 5 минут. После этого прополощите ткань холодной водой.
- Сначала проверьте спирт на незаметном участке вашей одежды, чтобы убедиться, что он не повредит ткань.
Предварительно обработайте остатки пятен сильным стиральным средством. Выберите жидкое моющее средство, предназначенное для удаления пятен, чтобы иметь наилучшие шансы удалить основу из одежды. Смочите пятно прохладной водой и вотрите моющее средство в ткань. Покройте все пятно моющим средством и оставьте на 5-10 минут.
- Если у вас есть только стиральный порошок, смешайте его с достаточным количеством воды, чтобы получилась густая паста, и нанесите ее на пятно.
Вымыть загрязненную вещь, как обычно. Если одежду можно стирать в стиральной машине, бросьте ее в стиральную машину по стандартному циклу. Если у вас есть более деликатная одежда, которую нельзя использовать в машине, стирайте ее вручную.
- Дайте своей одежде высохнуть на воздухе, а не кладите ее в сушильную машину, поскольку жара может еще больше закрепить пятно.
- Если вы все еще замечаете пятно от тонального крема на своей одежде, попробуйте еще раз очистить крем для бритья и моющим средством. Если вы все равно не можете его вынуть, отнесите одежду к профессиональному уборщику.
Как вывести пятна от масляного тонального крема на одежде
- Избегайте втирания тонального крема в ткань, поскольку это только увеличит пятно, и его будет сложнее удалить.
- Мыло для посуды создано, чтобы помочь разрезать жир и растительное масло, поэтому оно может помочь расщепить и удалить основу из вашей одежды.
- Если вы чистите нежную одежду, проверьте этикетку моющего средства, чтобы убедиться, что она подходит для ткани. Проверьте моющее средство в незаметном месте, если вы боитесь, что оно может повредить вашу одежду.
- Если вы все еще замечаете пятно на своей одежде, попробуйте стирать одежду мыльным или стиральным средством, пока оно не посветлеет.
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