Неприятно, если внезапно пропал свет или потерялось зарядное устройство для ноутбука.

Без зарядного устройства для ноутбука ваш компьютер не сможет нормально работать.

Можно ли зарядить ноутбук без зарядного устройства?

Ответ положительный. Вы все равно можете предпринять некоторые простые меры для зарядки ноутбука даже без зарядного устройства производителя.

Как зарядить ноутбук без зарядного устройства? Есть ли альтернативы зарядному устройству производителя?

Используйте аккумулятор автомобиля. Как зарядить ноутбук без зарядного устройства? Вы можете использовать автомобильный аккумулятор для зарядки ноутбука.

Как вы, возможно, знаете, большинство автомобильных аккумуляторов имеют напряжение выше 12 В, тогда как напряжение аккумулятора современного ноутбука варьируется от 8 В и выше. Таким образом, он не может подключить ноутбук к автомобильному аккумулятору напрямую.

Используйте Power Bank для зарядки ноутбука.

Обычно пауэрбанки используются для зарядки мобильных телефонов. Но если вы хотите зарядить свой ноутбук с помощью блока питания, убедитесь, что он имеет высокую мощность постоянного тока.

Мощность аккумулятора измеряется в ваттах или мАч . В типичном мобильном телефоне имеется аккумулятор емкостью 4000 мАч. А емкость его резервного зарядного устройства (пауэрбанка) составляет от 10 до 15 000 мАч.

Обратная зарядка с мобильного телефона на ноутбук.

В наши дни мобильные телефоны имеют большое время автономной работы: 4000, 5000, 6000 и даже больше мАч. Но не все мобильные телефоны поддерживают функцию обратной зарядки. Убедитесь в этом.

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