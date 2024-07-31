Что делать, если в вашем гаджете разряжается аккумулятор, а розетки поблизости нет?

Иногда нам просто нужно от 5 до 10% заряда батареи в телефоне, чтобы сделать срочный звонок или отправить важное сообщение.

Телефоны изменили нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью. Поскольку весь мир вступает в новую фазу развития технологий, наши потребности стали более изощренными.

С одной стороны, нам нужны скорость и качество, а с другой – эффективность.

Однако бывают случаи, когда аккумулятор вашего телефона разряжается, и вы нигде не можете найти зарядное устройство.

Как зарядить телефон от другого смартфона?

Беспроводная зарядка — это передача заряда аккумулятора от одного устройства к другому без использования соединительного кабеля. Для беспроводной передачи ваш телефон должно иметь площадку для передачи энергии и приемник.

Он основан на индуктивной зарядке, при которой мощность создается путем пропускания электрического тока через две катушки для создания электромагнитного поля.

Зарядка через кабель.

Телефоны также можно заряжать, перекладывая аккумулятор с одного телефона на другой с помощью специального двустороннего зарядного кабеля или с помощью специального двустороннего зарядного кабеля.

Подключите USB-C к ноутбуку. Это один из самых удобных, доступных и простых способов зарядить телефон без зарядного теоефон. Если у вас под рукой есть запасной USB-кабель.

Все, что вам нужно сделать, это подключить телефон к ПК или ноутбуку с помощью USB-кабеля, а затем включить компьютер. Хотя в этом методе вам не нужен внешний источник питания, аккумулятор вашего ноутбука или компьютера разрядится.

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