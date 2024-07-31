Иногда нам просто нужно от 5 до 10% заряда батареи в телефоне, чтобы сделать срочный звонок или отправить важное сообщение.

Телефоны изменили нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью. Поскольку весь мир вступает в новую фазу развития технологий, наши потребности стали более изощренными.

С одной стороны, нам нужны скорость и качество, а с другой – эффективность.

Однако бывают случаи, когда аккумулятор вашего телефона разряжается, и вы нигде не можете найти зарядное устройство.

Как зарядить телефон от другого смартфона?

Беспроводная зарядка — это передача заряда аккумулятора от одного устройства к другому без использования соединительного кабеля. Для беспроводной передачи ваш телефон должно иметь площадку для передачи энергии и приемник.

Он основан на индуктивной зарядке, при которой мощность создается путем пропускания электрического тока через две катушки для создания электромагнитного поля.

телефон, скриншот Ютуб

Зарядка через кабель.

Телефоны также можно заряжать, перекладывая аккумулятор с одного телефона на другой с помощью специального двустороннего зарядного кабеля или с помощью специального двустороннего зарядного кабеля.

Подключите USB-C к ноутбуку. Это один из самых удобных, доступных и простых способов зарядить телефон без зарядного теоефон. Если у вас под рукой есть запасной USB-кабель.

Все, что вам нужно сделать, это подключить телефон к ПК или ноутбуку с помощью USB-кабеля, а затем включить компьютер. Хотя в этом методе вам не нужен внешний источник питания, аккумулятор вашего ноутбука или компьютера разрядится.

Читайте также:

Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные способы.

Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты.

Как ускорить работу старого телефона: самые действенные лайфхаки.