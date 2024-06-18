Эти народные средства помогут защитить картофель от вредителей и болезней без использования химических препаратов.

Многие дачники прибегают к народным средствам для защиты от вредителей и болезней. Рассмотрим несколько эффективных способов борьбы с фитофторой, тлей, проволочником и медведкой.

Фитофтора – опасное заболевание картофеля, поражающее листья, стебли и клубни. Болезнь развивается в начале цветения и проявляется в виде бурых пятен, приводящих к увяданию и гниению растений.

Тля – мелкие зеленые насекомые, поселяющиеся на внутренней стороне листьев и оставляющие липкий налет. Для борьбы с этими вредителями используются следующие средства:

Есть несколько способов, которые могут помочь справиться с вредителями:

Полкилограмма свежей измельченной крапивы настаивают в ведре воды 3-4 дня. Полученным настоем опрыскивают растения.

Междурядья картофеля присыпают древесной золой или готовят раствор из золы с мылом и опрыскивают ботву.

В 10 литров воды вливают 1 литр обезжиренного молока и добавляют 15 капель йода. Опрыскивают растения каждые 2 недели.

В 10 литров воды растворяют 1 стакан пищевой соли и опрыскивают ботву.

Также иногда готовят слабый раствор медного купороса (100 г на ведро воды) и опрыскивают им растения сразу после дождя или полива, чтобы не обжечь листья.

Медведка – крупное насекомое, поедающие корни растений. Для ее уничтожения применяются различные приманки:

Концентрированный раствор на основе мыла, стирального порошка или жидкости для мытья посуды закрывает дыхальца медведки, заставляя ее вылезти на поверхность, где ее можно уничтожить.

Вкопанные в землю пивные бутылки с остатками пива привлекают медведок своим запахом, после чего насекомых можно извлечь и уничтожить.

Измельченную яичную скорлупу, обработанную растительным маслом, используют как ловушку. Обжаривание повышает ее привлекательность для медведки.

Колорадский жук – один из главных вредителей картофеля. Народные средства для борьбы с ним включают:

200 г измельченной полыни и полстакана древесной золы смешивают в ведре воды и опрыскивают картофель.

2 кг свежих ореховых листьев или плодов заливают 10 литрами кипятка, настаивают неделю в темном месте, процеживают и опрыскивают ботву.

1 кг луковой шелухи заливают 3 литрами воды, настаивают сутки или кипятят 15-20 минут и опрыскивают растения.

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