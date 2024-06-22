Этот рецепт панкейков – идеальный вариант для завтрака, готовятся очень просто и быстро, а получаются вкусными, нежными и не очень сладкими.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram предложила украинцам рецепт невероятно вкусных и нежных панкейков с лимонной цедрой и ягодами.

Этот рецепт панкейков универсален, можно готовить их даже без ягод и цедры, будет также вкусно, но это сочетание – идеальное.

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"Один из прекрасных вариантов для воскресного завтрака. За основу беру обычный рецепт панкейков, добавляю немного цедры, ягод и хорошее настроение гарантировано", – советует шеф-повар.

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Для приготовления панкейков нам понадобятся следующие ингредиенты:

йогурт без добавок - 350 г

мука пшеничная – 200 г

сахар – 4 ст.л.

ванильный сахар

яйца – 2 шт.

разрыхлитель - 10 г

щепотка соли

сливочное масло растопленное – 50 г

ягоды черники или голубики - 100 г

цедра лимона

Сначала смешиваем все сухие ингредиенты: муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и соль.

Отдельно смешиваем все влажные ингредиенты: йогурт, яйца и растопленное сливочное масло. Добавляем сухую смесь к влажной и перемешиваем до однородности. В конце добавляем в тесто лимонную цедру и снова перемешиваем.

Жарим панкейки на разогретой сковороде на среднем огне до румяности с обеих сторон.

"Выкладываем на сковороду панкейк, сверху щепотку ягод и ждем пока появятся пузырьки. После этого переворачиваем и жарим с другой стороны", – объясняет шеф-повар.

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Подавать панкейки лучше с любимым джемом, сметаной, медом или сгущенкой.

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