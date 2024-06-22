Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram предложила украинцам рецепт невероятно вкусных и нежных панкейков с лимонной цедрой и ягодами.
Этот рецепт панкейков универсален, можно готовить их даже без ягод и цедры, будет также вкусно, но это сочетание – идеальное.
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"Один из прекрасных вариантов для воскресного завтрака. За основу беру обычный рецепт панкейков, добавляю немного цедры, ягод и хорошее настроение гарантировано", – советует шеф-повар.
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Для приготовления панкейков нам понадобятся следующие ингредиенты:
- йогурт без добавок - 350 г
- мука пшеничная – 200 г
- сахар – 4 ст.л.
- ванильный сахар
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель - 10 г
- щепотка соли
- сливочное масло растопленное – 50 г
- ягоды черники или голубики - 100 г
- цедра лимона
Сначала смешиваем все сухие ингредиенты: муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и соль.
Отдельно смешиваем все влажные ингредиенты: йогурт, яйца и растопленное сливочное масло. Добавляем сухую смесь к влажной и перемешиваем до однородности. В конце добавляем в тесто лимонную цедру и снова перемешиваем.
Жарим панкейки на разогретой сковороде на среднем огне до румяности с обеих сторон.
"Выкладываем на сковороду панкейк, сверху щепотку ягод и ждем пока появятся пузырьки. После этого переворачиваем и жарим с другой стороны", – объясняет шеф-повар.
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Подавать панкейки лучше с любимым джемом, сметаной, медом или сгущенкой.
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