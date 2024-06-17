Для того чтобы получить надбавку впервые, пенсионер должен обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Украина отметила Всемирный день донорства 14 июня. В Пенсионном фонде Украины напоминают, что некоторые доноры могут получать дополнительные выплаты к пенсии. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Почетные доноры, безвозмездно сдавшие 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы, имеют право на прибавку к пенсии. После получения статуса Почетного донора Украины и ухода на пенсию такие лица могут получать надбавку в размере 10 процентов от прожиточного минимума на одного человека в месяц.

Согласно статье 21 Закона Украины от 30 сентября 2020 года № 931-IX "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", почетные доноры, безвозмездно сдавшие 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы, имеют право на прибавку к пенсии. Согласно государственному бюджету Украины на 2024 год, с 1 января прожиточный минимум на одного человека в месяц составляет 2 920 гривен.

Таким образом, с 1 января 2024 года прибавка к пенсии для почетных доноров составляет 292 гривны. В 2023 году они получали 258,9 грн надбавки к пенсии.

Для того чтобы получить надбавку за донорство впервые, пенсионер должен обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и представить следующие документы:

Документ, подтверждающий личность (паспорт).

Идентификационный номер.

Удостоверение донора.

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