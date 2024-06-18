В течение января работники ТЦК также пытались найти мужчину в его доме в Днепропетровской области, но он не был найден дома.

В Днепропетровской области за уклонение от мобилизации мужчину осудили. Он категорически отказался получать "боевую повестку". Об этом говорится в приговоре Пятихатского райсуда Днепропетровской области.

По информации суда, мужчина получил повестку 27 декабря 2023 и должен явиться в ТЦК 8 января 2024 для отправки на военную службу через мобилизацию. Однако он не явился на определенный срок. Когда ему звонили по телефону из военкомата, его телефон был недостижим. В течение января работники ТЦК также пытались найти мужчину в его доме в Днепропетровской области, но он не был найден дома.

До 17 января 2024 года ситуация оставалась неизменной. Тогда мужчина в присутствии двух свидетелей отказался от получения "боевой повестки", и по этому факту был составлен соответствующий акт.

В ходе досудебного расследования житель Днепропетровщины признал свою вину и заключил соглашение со следствием. Мужчину признали виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и приговорили к 1 году испытательного срока.

Напомним, что решение о сокращении части полномочий территориальных центров комплектования (ТЦК) и передаче их гражданским органам не принято, но обсуждения по этому поводу продолжаются, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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