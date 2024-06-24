Томаты — одна из самых популярных культур у дачников, чтобы собрать хороший урожай, важно своевременно обрабатывать рассаду.

Опытные овощеводы утверждают, что опрыскивание томатов солевым раствором помогает предотвратить нападение колорадских жуков, появление тли и ускорить созревание помидоров.

Для приготовления солевого раствора потребуется:

1 стакан соли;

10 литров воды.

Обработку следует проводить раз в месяц, начиная с периода цветения и до конца плодоношения. Однако следует учитывать, что обработка томатов от грибковых заболеваний солевым раствором требует деликатного подхода, так как чрезмерное и частое его применение может вызвать ожоги у растений, вплоть до их гибели.

Препараты для обработки томатов от болезней

Среди недорогих подручных средств, кроме соли, хорошо подходят йод, зеленка и зола.

Йодный раствор готовится из расчета 2 мл йода на 10 литров воды. Раствор зеленки потребует 3 мл на 10 литров воды. Огородники с опытом отмечают, что такие растворы снижают риск появления грибковых заболеваний на томатах до минимума.

Для борьбы с фитофторозом помидоры можно спасти с помощью золы. Для этого метода нужно смешать:

300 г древесной золы;

10 литров воды.

Смеси нужно дать настояться, затем процедить и опрыскивать растения. Этот способ помогает справляться с грибковыми заболеваниями и повышает иммунитет растений.

Полив томатов для предотвращения болезней

Еще одним подручным средством является лимонная кислота, которая помогает предотвратить вершинную гниль на плодах и приумножить урожай.

Для предотвращения этой болезни нужно:

2 ч. л. лимонной кислоты;

10 литров воды.

Обрабатывайте рассаду с интервалом в две недели, начиная с цветения и до созревания помидоров.

Для полива следует взять:

1 ч. л. лимонной кислоты;

10 литров воды.

Этим средством поливают рассаду ежемесячно с мая до августа включительно.

Последние новости Украины:

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.

Как успешно вырастить цветную капусту на дому: главные секреты.

Большой урожай перца гарантирован: хозяйка раскрыла секрет крепкой рассады.