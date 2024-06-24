Опытные овощеводы утверждают, что опрыскивание томатов солевым раствором помогает предотвратить нападение колорадских жуков, появление тли и ускорить созревание помидоров.
Для приготовления солевого раствора потребуется:
- 1 стакан соли;
- 10 литров воды.
Обработку следует проводить раз в месяц, начиная с периода цветения и до конца плодоношения. Однако следует учитывать, что обработка томатов от грибковых заболеваний солевым раствором требует деликатного подхода, так как чрезмерное и частое его применение может вызвать ожоги у растений, вплоть до их гибели.
Препараты для обработки томатов от болезней
Среди недорогих подручных средств, кроме соли, хорошо подходят йод, зеленка и зола.
Йодный раствор готовится из расчета 2 мл йода на 10 литров воды. Раствор зеленки потребует 3 мл на 10 литров воды. Огородники с опытом отмечают, что такие растворы снижают риск появления грибковых заболеваний на томатах до минимума.
Для борьбы с фитофторозом помидоры можно спасти с помощью золы. Для этого метода нужно смешать:
- 300 г древесной золы;
- 10 литров воды.
Смеси нужно дать настояться, затем процедить и опрыскивать растения. Этот способ помогает справляться с грибковыми заболеваниями и повышает иммунитет растений.
Полив томатов для предотвращения болезней
Еще одним подручным средством является лимонная кислота, которая помогает предотвратить вершинную гниль на плодах и приумножить урожай.
Для предотвращения этой болезни нужно:
- 2 ч. л. лимонной кислоты;
- 10 литров воды.
Обрабатывайте рассаду с интервалом в две недели, начиная с цветения и до созревания помидоров.
Для полива следует взять:
- 1 ч. л. лимонной кислоты;
- 10 литров воды.
Этим средством поливают рассаду ежемесячно с мая до августа включительно.
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