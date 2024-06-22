Если вам надоели обычные яичница и омлет, обязательно попробуйте этот рецепт невероятно вкусного традиционного турецкого завтрака на основе яиц.

Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", популярная фудблогерка Татьяна у себя в Instagram показала, как приготовить менемен – яичницу по-турецки.

Это традиционный турецкий завтрак, в основе которого яйца, помидоры и сладкий перец.

"Особенность этой яичницы в том, что турки часто готовят ее острой, но вы можете регулировать остроту по своему вкусу", – отметила Татьяна Юшина.

Чтобы приготовить яичницу по-турецки, нам понадобятся следующие ингредиенты:

лук репчатый – 1 шт.

сладкий красный перец – 1 шт.

помидоры – 3 шт.

яйца – 3 шт.

петрушка

соль и перец

поджаренный хлеб для подачи

Лук и сладкий перец мелко нарезаем. Помидоры ошпариваем кипятком, чистим их от кожицы и нарезаем маленькими кубиками.

На разогретой сковороде с растительным маслом сначала обжариваем лук до мягкости. Затем добавляем перец и обжариваем, пока он тоже не станет мягким. После этого добавляем помидоры, соль и, если помидоры кислые, можно добавить немного сахара.

Тушим овощи, выпаривая жидкость. Смесь на сковороде должна уменьшиться примерно в два раза и хорошо загустеть.

Яйца размешиваем вилкой, вливаем к овощам и сразу начинаем помешивать лопаткой. Готовим яйца буквально несколько минут до готовности. Готовый менемен посыпаем мелко нарезанной петрушкой и при желании добавляем перец чили.

"Турки едят это блюдо, вымачивая поджаренным хлебом. Попробуйте, это очень вкусно!", – советует кулинар.

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