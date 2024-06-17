Приборы с зонным учетом, а именно двухзонные и трехзонные счетчики могут помочь потребителям экономить на свете, особенно в ночной период.

Электроэнергия для домашних потребителей вырастет этим летом. Экономить на электроэнергии можно, если в доме установлен двухзонный или трехзонный счетчик. В ночное время суток по таким счетчикам действует значительно более низкий тариф.

По словам Богдана Серебренникова, заместителя директора по исследованиям аналитического центра DiXi Group, после повышения тарифов на электроэнергию с 1 июня структура тарифов по разным зонам суток для населения останется без изменений.

Те, кто установил в своих квартирах или домах прибор с зонным учетом, смогут значительно сэкономить в ночное время. По действующему тарифу на электроэнергию семья, использующая ежемесячно от 250 до 300 киловатт-часов, будет платить от 1,080 до 1,300 гривен. Но если половина этих киловатт-часов приходится на ночной тариф по двухзонному счетчику, стоимость счета может значительно уменьшиться - от 810 до 972 гривен.

Важно отметить, что стоимость электроэнергии для населения повысили с 2.64 до 4.32 гривен за киловатт-час. Этот шаг, как утверждают во власти, был необходим на современном этапе в результате ракетных обстрелов россиянами энергосистемы Украины.

Тарифы за использование двухзонных и трехзонных счетчиков электроэнергии рассчитываются в зависимости от времени:

Для двухзонных счетчиков:

В дневной период с 7:00 до 23:00 тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час. В ночной период с 23:00 до 7:00 оплачивается половина стоимости – 2,16 гривны за киловатт-час.

Для трехзонных счетчиков:

С 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 применяется коэффициент 1,5, что соответствует тарифу 6,48 гривны за киловатт. С 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 коэффициент составляет 1 с ценой 4,32 гривны за киловатт. С 23:00 до 07:00 применяется коэффициент 0,4, что соответствует тарифу 1,73 гривны за киловатт.

Источник: Mind.

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