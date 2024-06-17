Электроэнергия для домашних потребителей вырастет этим летом. Экономить на электроэнергии можно, если в доме установлен двухзонный или трехзонный счетчик. В ночное время суток по таким счетчикам действует значительно более низкий тариф.

отключение света, электроэнергия

По словам Богдана Серебренникова, заместителя директора по исследованиям аналитического центра DiXi Group, после повышения тарифов на электроэнергию с 1 июня структура тарифов по разным зонам суток для населения останется без изменений.

Те, кто установил в своих квартирах или домах прибор с зонным учетом, смогут значительно сэкономить в ночное время. По действующему тарифу на электроэнергию семья, использующая ежемесячно от 250 до 300 киловатт-часов, будет платить от 1,080 до 1,300 гривен. Но если половина этих киловатт-часов приходится на ночной тариф по двухзонному счетчику, стоимость счета может значительно уменьшиться - от 810 до 972 гривен.

Важно отметить, что стоимость электроэнергии для населения повысили с 2.64 до 4.32 гривен за киловатт-час. Этот шаг, как утверждают во власти, был необходим на современном этапе в результате ракетных обстрелов россиянами энергосистемы Украины.

отключение света, электроэнергия

Тарифы за использование двухзонных и трехзонных счетчиков электроэнергии рассчитываются в зависимости от времени:

Для двухзонных счетчиков:

  1. В дневной период с 7:00 до 23:00 тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час.
  2. В ночной период с 23:00 до 7:00 оплачивается половина стоимости – 2,16 гривны за киловатт-час.

Для трехзонных счетчиков:

  1. С 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 применяется коэффициент 1,5, что соответствует тарифу 6,48 гривны за киловатт.
  2. С 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 коэффициент составляет 1 с ценой 4,32 гривны за киловатт.
  3. С 23:00 до 07:00 применяется коэффициент 0,4, что соответствует тарифу 1,73 гривны за киловатт.

Источник: Mind.

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