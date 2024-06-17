ООН увеличила размер денежной помощи в Украине до 3600 гривен в месяц. Эта финансовая поддержка также включает в себя возможность получения дополнительных выплат для подготовки к зиме.

На сайте UNHCR Украина размещена информация о том, какие категории могут подать заявку на новую денежную помощь.

Кроме базовой денежной помощи в размере 3600 гривен в месяц на человека, доступна дополнительная помощь для обеспечения подготовки к зимнему периоду в размере 2220 гривен на каждого человека, что составляет 6660 гривен за три месяца. Всего каждый член семьи, которая подпадает под условия программы помощи ООН, может получить до 17460 гривен.

Для получения финансовой помощи от ООН в Украине есть определенные критерии, которые следует учитывать. Прежде всего, претендовать на помощь могут только те люди, которые раньше не получали выплат ни от одной международной организации в Украине и у которых доход на каждого человека в семье не превышает 5400 гривен.

Пособие на подготовку к зиме в размере 2220 гривен получат при следующих условиях:

Для домохозяйств, зарегистрированных с 1 по 30 сентября 2023, предоставляется выплата 2220 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Это включает в себя базовую выплату в 2220 гривен и дополнительную "зимнюю выплату" в 2220 гривен в месяц.

Для домохозяйств, зарегистрированных с 1 октября по конец 2023 года, предоставляется выплата 2220 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Это включает в себя новую выплату в 3600 гривен и "зимнюю выплату" в 2220 гривен в месяц.

Домохозяйства, возглавляемые пожилым лицом (55 лет и старше) и которые были зарегистрированы в программу до 1 сентября 2023 года, получат помощь на подготовку к зиме в размере 2220 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

Для получения денежной помощи могут зарегистрироваться три категории:

Переселенцы, сменившие место жительства после 24 февраля 2022 года.

Лица, которые не перемещались, но пострадали от военных действий в таких областях, как Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая. Это включает потери членов семьи, повреждение домохозяйств в результате обстрелов, а также потерю средств к существованию.

Люди, которые из-за военных действий временно покинули Украину, включая выезд за границу, но затем вернулись домой.

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