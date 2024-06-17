Максимальная пенсия в Украине в 2024 году составляет 23 610 гривен – максимальную пенсию получают лишь некоторые категории граждан.

Выплаты гражданам не могут превышать максимальной пенсии в Украине. Однако не все пенсионеры имеют возможность получить столь значительную сумму.

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальный размер пенсии не может превышать десять прожиточных минимумов.

С 1 января прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2 361 гривен, что определяет максимальную пенсию на уровне 23 610 гривен с этого момента.

Закон Украины отмечает, что максимальный размер пенсии, включая надбавки, повышение, дополнительные пенсии, целевую денежную помощь, пенсию за особые заслуги перед Украиной, индексацию и другие доплаты, не может превышать десять прожиточных минимумов, за исключением доплат к надбавкам отдельным категориям лиц за особые заслуги перед Родиной.

Некоторые категории украинцев, такие как государственные служащие, работники органов местного самоуправления, народные депутаты и ученые получают максимальную пенсию.

Пенсия для государственных служащих определяется как процентная доля их прежней зарплаты. Раньше этот процент составил 90%. Однако впоследствии он был снижен до 60% и может в дальнейшем уменьшиться.

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