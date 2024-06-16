Обычные чистящие средства, такие как мыло для посуды, пищевая сода и даже винный камень, могут помочь вам легко очистить пригоревшую кастрюлю. Вот как это сделать:
Способ 1: пищевая сода и уксус
Отмерьте равные части воды и уксуса, прежде чем налить в посуду смесь и довести до кипения на плите. Снимите кастрюлю с огня, вылейте разведенный уксус в сток и добавьте несколько столовых ложек пищевой соды в пустую посуду. Используйте неабразивную салфетку, чтобы убрать обгоревшие кусочки из кастрюли перед полным ополаскиванием.
Если ваша сковорода сильно подгорела, попытайтесь замочить ее в смеси равных частей воды, уксуса и столовой ложки пищевой соды на ночь перед очисткой пригоревшей кастрюли. Имейте в виду, что добавление пищевой соды в разбавленный уксус приведет к шипению смеси.
Способ 2: соль и мыло
Наполните подгоревшую кастрюлю или кастрюлю водой, прежде чем довести ее до кипения. Затем добавьте крупную соль и моющее средство. Используйте деревянную ложку, чтобы удалить пригорелые кусочки. Если кастрюля или сковорода все еще загрязнены, повторите процесс и оставьте смесь на ночь, прежде чем оттирать пригоревшие куски.
Способ 3: лимоны
Когда вы решите очистить пригоревшую кастрюлю лимонами, используйте перчатки, чтобы защитить руки от сока. Нарежьте лимоны и разложите так, чтобы они покрывали поверхность кастрюли, прежде чем наполнить кастрюлю водой и довести ее до кипения. Когда смесь остынет, можно удалить пригоревшие куски деревянной ложкой или опустошить кастрюлю и почистить ее неабразивной салфеткой.
Также можно использовать лимоны для очистки сковороды. Кислый сок и твердая наружная кожура могут помочь удалить пригоревшую пищу.
Способ 4: алюминиевая фольга и пищевая сода
Использование пищевой соды и алюминиевой фольги может оказаться полезным, если вы пытаетесь очистить пригоревшую кастрюлю из нержавеющей стали. Прежде чем добавить смесь пищевой соды и воды, используйте горячую воду, чтобы ослабить обугленные слои сковороды. Сформируйте из алюминиевой фольги шарик, прежде чем использовать его для очистки сковороды круговыми движениями.
Этот способ не подходит для сковородок с антипригарным покрытием, поскольку алюминиевая фольга может поцарапать покрытие и привести к прилипанию пищи к сковороде.
Способ 5: крем из винного камня
Винный камень может быть полезен не только для выпечки, но и для того, чтобы очистить пригоревшую кастрюлю. Смешайте винный камень, содержащий гидроксид калия и винную кислоту, с водой до образования пасты. Затем нанесите его на обгоревшие участки сковороды, прежде чем оставить на ночь. После этого воспользуйтесь неабразивной салфеткой, чтобы удалить пригорелый мусор из сковородки.
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