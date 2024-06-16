Отмерьте равные части воды и уксуса, прежде чем налить в посуду смесь и довести до кипения на плите. Снимите кастрюлю с огня, вылейте разведенный уксус в сток и добавьте несколько столовых ложек пищевой соды в пустую посуду. Используйте неабразивную салфетку, чтобы убрать обгоревшие кусочки из кастрюли перед полным ополаскиванием.

Если ваша сковорода сильно подгорела, попытайтесь замочить ее в смеси равных частей воды, уксуса и столовой ложки пищевой соды на ночь перед очисткой пригоревшей кастрюли. Имейте в виду, что добавление пищевой соды в разбавленный уксус приведет к шипению смеси.