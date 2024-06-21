Победительница шоу "Зважені та щасливі", блогерка-диетолог Юлия Науменко поделилась с украинцами своим любимым рецептом окрошки, чтобы освежиться в жару.

"Мы любим окрошку и попробовали много вариаций, но этот рецепт сохраняйте, готовьте и точно он станет самым любимым. Обязательно придерживайтесь пропорции", – советует звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.

редиска

Для заливки окрошки звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко использует не сыворотку, айран, кефир или квас, а просто разбавленную водой сметану – и получается невероятно вкусно.

Для приготовления окрошки победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:

  • кипяченая холодная вода – 3 л
  • сметана – 3 упаковки по 450 г (Юлия Науменко подчеркнула, что это ее идеальная пропорция)
  • куриная грудка копченая – 300 г
  • яйца – 6 шт.
  • огурцы – 5 штук
  • редис - 7-8 штук
  • отварной картофель – 3-4 шт.
  • зеленый лук
  • лимонная кислота – по вкусу
  • соль – по вкусу

В воду добавляем сметану и размешиваем до однородности.

Копченое куриное филе, вареные яйца, огурцы, редис и вареный картофель нарезаем мелкими кубиками и смешиваем. Добавляем мелко нарезанный зеленый лук, соль и лимонную кислоту по вкусу и заливаем все разбавленной сметаной.

На ночь отправляем крошку в холодильник и можно наслаждаться.

"Мы ее едим с соленой рыбой, это очень необычно, но так вкусно", – добавила звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.

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