Победительница проекта "Зважені та щасливі", диетолог Юлия Науменко показала, как приготовить самую вкусную окрошку, которую она когда-нибудь пробовала.

Победительница шоу "Зважені та щасливі", блогерка-диетолог Юлия Науменко поделилась с украинцами своим любимым рецептом окрошки, чтобы освежиться в жару.

"Мы любим окрошку и попробовали много вариаций, но этот рецепт сохраняйте, готовьте и точно он станет самым любимым. Обязательно придерживайтесь пропорции", – советует звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.

Для заливки окрошки звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко использует не сыворотку, айран, кефир или квас, а просто разбавленную водой сметану – и получается невероятно вкусно.

Для приготовления окрошки победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:

кипяченая холодная вода – 3 л

сметана – 3 упаковки по 450 г (Юлия Науменко подчеркнула, что это ее идеальная пропорция)

куриная грудка копченая – 300 г

яйца – 6 шт.

огурцы – 5 штук

редис - 7-8 штук

отварной картофель – 3-4 шт.

зеленый лук

лимонная кислота – по вкусу

соль – по вкусу

В воду добавляем сметану и размешиваем до однородности.

Копченое куриное филе, вареные яйца, огурцы, редис и вареный картофель нарезаем мелкими кубиками и смешиваем. Добавляем мелко нарезанный зеленый лук, соль и лимонную кислоту по вкусу и заливаем все разбавленной сметаной.

На ночь отправляем крошку в холодильник и можно наслаждаться.

"Мы ее едим с соленой рыбой, это очень необычно, но так вкусно", – добавила звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.

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