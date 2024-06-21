Победительница шоу "Зважені та щасливі", блогерка-диетолог Юлия Науменко поделилась с украинцами своим любимым рецептом окрошки, чтобы освежиться в жару.
"Мы любим окрошку и попробовали много вариаций, но этот рецепт сохраняйте, готовьте и точно он станет самым любимым. Обязательно придерживайтесь пропорции", – советует звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.
Для заливки окрошки звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко использует не сыворотку, айран, кефир или квас, а просто разбавленную водой сметану – и получается невероятно вкусно.
Для приготовления окрошки победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:
- кипяченая холодная вода – 3 л
- сметана – 3 упаковки по 450 г (Юлия Науменко подчеркнула, что это ее идеальная пропорция)
- куриная грудка копченая – 300 г
- яйца – 6 шт.
- огурцы – 5 штук
- редис - 7-8 штук
- отварной картофель – 3-4 шт.
- зеленый лук
- лимонная кислота – по вкусу
- соль – по вкусу
В воду добавляем сметану и размешиваем до однородности.
Копченое куриное филе, вареные яйца, огурцы, редис и вареный картофель нарезаем мелкими кубиками и смешиваем. Добавляем мелко нарезанный зеленый лук, соль и лимонную кислоту по вкусу и заливаем все разбавленной сметаной.
На ночь отправляем крошку в холодильник и можно наслаждаться.
"Мы ее едим с соленой рыбой, это очень необычно, но так вкусно", – добавила звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.
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