Принудительный перезапуск устройства

Телефон может быть включен, но зависшим, поэтому экран может оставаться тёмным и не реагировать на действия. Попробуйте перезагрузить его с помощью аппаратных клавиш.

Принудительный перезапуск iPhone

Для iPhone 8, iPhone 8 Plus и новее:

Нажмите и сразу отпустите кнопку увеличения громкости, затем сделайте то же самое с кнопкой уменьшения громкости. Нажмите и удерживайте боковую кнопку до появления логотипа Apple.

Для iPhone 7 и iPhone 7 Plus:

Нажмите и удерживайте боковую кнопку вместе с кнопкой уменьшения громкости на 10 секунд или больше, пока не появится логотип Apple.

Для iPhone SE, iPhone 6s и старее:

Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» и боковую кнопку на 10 секунд или больше, пока не увидите логотип Apple.

Принудительный перезапуск Android-смартфона

Нажмите и удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку уменьшения громкости на 10-15 секунд. Если перезагрузка произойдет, телефон автоматически перезапустится или на экране появится меню, где можно выбрать команду перезапуска.

Некоторые Android-смартфоны перезагружаются при удерживании только кнопки питания или других комбинаций клавиш. Если предложенные варианты не помогли, найдите инструкцию по принудительной перезагрузке для вашей модели в интернете.

Извлечение и повторная установка батареи

Если ваш телефон имеет съёмную батарею, снимите заднюю крышку и выньте аккумулятор. Подождите не менее 30 секунд, затем вставьте батарею обратно и попробуйте включить телефон с помощью кнопки питания.

Подключение телефона к зарядке

Подключите телефон к розетке с помощью оригинального зарядного устройства. Если в течение часа на экране не появится индикатор зарядки и телефон не включится, проверьте разъём, кабель питания и адаптер. Попробуйте другие розетки, замените кабель и адаптер, если есть такая возможность.

Сброс до заводских настроек

Если после попыток включения смартфон не реагирует или экран загорается, но устройство не загружается, попробуйте сбросить его до заводских настроек с помощью аппаратных кнопок. Учтите, что это действие может стереть все несинхронизированные данные.

Сброс iPhone до заводских настроек

Подключите телефон к компьютеру с помощью оригинального кабеля. Если у вас macOS Catalina, откройте Finder. Для более старых версий macOS или Windows используйте iTunes. Если iTunes не установлен, скачайте его с сайта Apple. Выполните принудительный перезапуск iPhone (см. выше). Когда появится логотип Apple, продолжайте удерживать кнопки, пока не увидите режим восстановления. На экране компьютера появится окно с инструкциями. Нажмите «Обновить» и следуйте подсказкам.

Если обновление займет более 15 минут, iPhone может выйти из режима восстановления. Повторите принудительный перезапуск и удерживайте кнопки, пока телефон не вернётся в этот режим. Если обновление не помогло, нажмите «Восстановить» в iTunes, чтобы сбросить телефон до заводских настроек.