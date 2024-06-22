Украинская кулинарная блогерка Юлия Микулич у себя в Instagram рассказала, как приготовить нежную творожную запеканку с клубникой, вкуснее любых чизкейков.
"Очень вкусная! Вкуснее любого модного чизкейка. Вместо клубники можно использовать другие ягоды/фрукты. Лично я еще люблю запеканку с яблоками", – отметила кулинар.
Для приготовления творожной запеканки с клубникой нам понадобится:
- творог (лучше брать жирный) – 550 г
- яйца – 4 шт.
- сметана - 100 г
- сахарная пудра – 130 г
- ванильный сахар – 15 г
- мука или кукурузный крахмал – 40 г
- клубника – 200 г
Готовится такая запеканка очень просто. Смешиваем творог, яйца, сметану, сахарную пудру, ванильный сахар, муку или крахмал и блендером перебиваем эту массу до однородной консистенции.
В форму для выпечки, застеленную пергаментом, выкладываем готовую творожную массу. Сверху добавляем промытые и просушенные ягоды клубники и перемешиваем.
Отправляем запеканку в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50 минут, до стабильности творожной массы. Время выпечки будет зависеть от высоты запеканки.
"Я выпекала запеканку в форме диаметром 18 см. Выпекала где-то 50 мин. Если возьмете форму большего размера, ваша запеканка будет ниже, но приготовится быстрее", – пояснила кулинар.
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