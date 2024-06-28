В этот раз на своей странице в Instagram украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич показала простой и быстрый рецепт, как приготовить вкуснейшие гречаники.
"Мой любимый вариант приготовления котлет – это гречаники!", – подчеркнула кулинар.
Чтобы приготовить вкусные и сочные гречаники, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- гречка (вареная) ~ 300 г
- мясной фарш (кулинар взяла говядина+свинина) - 400 г
- яйцо – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- соль и перец – по вкусу
- мука для обвалки
- растительное масло для жарки
Вареную гречку смешиваем с фаршем и хорошо перемешиваем. Добавляем яйцо и лук, натертый на мелкой терке. Добавляем соль и перец по вкусу и хорошо перемешиваем фарш.
Готовый гречишно-мясной фарш собираем в кучку, отрываем от нее кусочки и формируем котлеты продолговатой формы. Каждую котлету со всех сторон обваливаем в муке.
Жарим гречаники на хорошо разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла, на среднем огне, до готовности и румяности с обеих сторон. Готовые гречаники, чтобы избавиться от лишнего жира, выкладываем на бумажное полотенце.
В комментариях подписчики уточнили, что котлеты из гречки будут вкусными даже без мяса: "Я экспериментировала и делала котлетки чисто из гречки, очень прикольно получилось, внутри мягкая гречка, а сверху такая обжаренная, хрустящая, как гречишный попкорн)".
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