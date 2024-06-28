Гречаники – невероятно вкусное и полезное украинское блюдо, в котором соединились и мясо, и гарнир, и понравится оно даже тем, кто не любит гречку.

В этот раз на своей странице в Instagram украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич показала простой и быстрый рецепт, как приготовить вкуснейшие гречаники.

"Мой любимый вариант приготовления котлет – это гречаники!", – подчеркнула кулинар.

Чтобы приготовить вкусные и сочные гречаники, нам понадобятся следующие ингредиенты:

гречка (вареная) ~ 300 г

мясной фарш (кулинар взяла говядина+свинина) - 400 г

яйцо – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

соль и перец – по вкусу

мука для обвалки

растительное масло для жарки

Вареную гречку смешиваем с фаршем и хорошо перемешиваем. Добавляем яйцо и лук, натертый на мелкой терке. Добавляем соль и перец по вкусу и хорошо перемешиваем фарш.

Готовый гречишно-мясной фарш собираем в кучку, отрываем от нее кусочки и формируем котлеты продолговатой формы. Каждую котлету со всех сторон обваливаем в муке.

Жарим гречаники на хорошо разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла, на среднем огне, до готовности и румяности с обеих сторон. Готовые гречаники, чтобы избавиться от лишнего жира, выкладываем на бумажное полотенце.

В комментариях подписчики уточнили, что котлеты из гречки будут вкусными даже без мяса: "Я экспериментировала и делала котлетки чисто из гречки, очень прикольно получилось, внутри мягкая гречка, а сверху такая обжаренная, хрустящая, как гречишный попкорн)".

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