У себя в Instagram победительница "Зважені та щасливі", блогерка-диетолог Юлия Науменко показала, как приготовить мягкую, сочную и ароматную куриную пасторму.
"Рецепт, который покорил сотни тысяч женщин. Самая вкусная куриная грудка, которой можно заменять колбасу. Сохраняйте рецепт, приготовьте сразу на несколько дней и добавляйте к основным блюдам, делайте тосты, шаурму и теплые салаты", - подчеркнула победительница "Зважені та щасливі".
Чтобы приготовить пасторму, звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко на 500 г куриного филе сделала рассол:
- вода – 1 стакан
- соль – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч. л.
- молотый перец – по вкусу
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- свежий чеснок – 2 зубчика (выжимаем или натираем)
Готовим рассол, смешивая все ингредиенты, погружаем в него куриное филе и оставляем минимум на 3 часа, а лучше на ночь. Когда куриное филе просолилось, звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко протирает его бумажным полотенцем.
Немного натираем мясо паприкой, чесноком и любимыми специями, а также смазываем оливковым маслом. Можно внутрь положить чеснок. Чтобы пасторма имела ровную форму, ее можно связать кулинарной нитью.
Победительница "Зважені та щасливі" отправляет мясо в разогретую до 220 градусов духовку на 15-20 минут, затем выключает ее, но не открывает, а оставляет куриное филе там еще на 2 часа, чтобы оно дошло.
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