На своей странице в Instagram украинский кулинарный блогер Алекс Миль предложил украинцам оригинальный рецепт кабачково-мясной запеканки а-ля лазанья.
"Благодаря этому блюду я полюбил навсегда кабачки. Каждый год готовлю и вам рекомендую", – подчеркнул кулинар.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- лук репчатый – 2 шт. (200-250 г)
- растительное масло – 15-20 г
- помидоры свежие или томаты в собственном соке – 400 г
- соль, перец, копченая паприка – по вкусу
- сыр (лучше моцарелла + твердый сыр) - 220 г
- мясной фарш (куриный или телячий) – 500-600 г
- чеснок – 3 зуб.
- кабачок - 750 г
Лук нарезаем кубиками, чеснок – мелко. Обжариваем лук с чесноком на разогретой сковороде с растительным маслом в течение 3 минут.
Далее добавляем в сковороду фарш и специи: соль, перец, копченую паприку. Перемешиваем все и жарим еще 7 минут.
После этого добавляем либо томаты в собственном соке, либо свежие помидоры, перемолотые в пюре. Все перемешиваем и тушим еще около 7 минут.
Тем временем кабачки нарезаем вдоль на тонкие пластинки. Сыр натираем на терке.
В форму для запекания в один слой выкладываем пластинки кабачка, которые заменят нам листы лазаньи, немного их подсаливаем, выкладываем слой мяса, посыпаем сыром. И повторяем слои: кабачок, подсаливаем, мясо, сыр.
Отправляем кабачково-мясную лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут – и можно наслаждаться. Это отличное блюдо для обеда или ужина для всей семьи.
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