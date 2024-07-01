Кабачково-мясная запеканка – невероятно вкусное и полезное блюдо для всей семьи, которое понравится даже тем, кто не любит кабачки.

На своей странице в Instagram украинский кулинарный блогер Алекс Миль предложил украинцам оригинальный рецепт кабачково-мясной запеканки а-ля лазанья.

"Благодаря этому блюду я полюбил навсегда кабачки. Каждый год готовлю и вам рекомендую", – подчеркнул кулинар.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

лук репчатый – 2 шт. (200-250 г)

растительное масло – 15-20 г

помидоры свежие или томаты в собственном соке – 400 г

соль, перец, копченая паприка – по вкусу

сыр (лучше моцарелла + твердый сыр) - 220 г

мясной фарш (куриный или телячий) – 500-600 г

чеснок – 3 зуб.

кабачок - 750 г

Лук нарезаем кубиками, чеснок – мелко. Обжариваем лук с чесноком на разогретой сковороде с растительным маслом в течение 3 минут.

Далее добавляем в сковороду фарш и специи: соль, перец, копченую паприку. Перемешиваем все и жарим еще 7 минут.

После этого добавляем либо томаты в собственном соке, либо свежие помидоры, перемолотые в пюре. Все перемешиваем и тушим еще около 7 минут.

Тем временем кабачки нарезаем вдоль на тонкие пластинки. Сыр натираем на терке.

В форму для запекания в один слой выкладываем пластинки кабачка, которые заменят нам листы лазаньи, немного их подсаливаем, выкладываем слой мяса, посыпаем сыром. И повторяем слои: кабачок, подсаливаем, мясо, сыр.

Отправляем кабачково-мясную лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут – и можно наслаждаться. Это отличное блюдо для обеда или ужина для всей семьи.

Последние новости Украины:

Победительница "Мастер Шеф" дала рецепт легкого десерта с клубникой.

Как быстро замариновать лук: шеф-повар дал рецепт универсальной закуски.

Лучше майонеза: финалистка "Мастер Шеф" поделилась рецептами вкусных заправок и соусов.