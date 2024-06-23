Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", популярная фудблогерка Татьяна Юшина у себя в Instagram раскрыла рецепт идеальных малосольных огурцов.
"Он самый вкусный из всех рецептов, по которым я готовила, а готовила я их очень много. Каждое лето пробую какой-то новый способ замалосолить огурцы. И вот он! Наконец-то! На нем я и остановлюсь, теперь такие буду готовить всегда), - рассказала кулинар.
Огурчики по этому рецепту получаются суперхрустящими, умеренно солеными и очень вкусными.
Для приготовления малосольных огурцов на банку 1,5-2 л нам понадобятся следующие ингредиенты:
- огурцы ~ 1 кг
- зелень (листья хрена, укроп и т.п.)
- чеснок – 3-5 зубчиков
- черный и душистый перец горошком
Для рассола:
- вода – 1 л
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
"Обязательно выбирайте небольшие, тугенькие огурчики для посола. Переросшие - не годятся", - подчеркнула Татьяна Юшина.
Огурцы хорошо вымываем и обрезаем кончики с обеих сторон. Зелень тоже хорошо промываем.
На дно банки складываем зелень, зубчики чеснока и перец горошком, а затем плотно утрамбовываем огурцы.
Готовим рассол: в воду добавляем соль и сахар, ставим на плиту и доводим до кипения.
Кипящим рассолом заливаем огурцы в банке. Сверху прикрываем крышкой и оставляем охлаждаться при комнатной температуре. Когда остынет, отправляем банку с огурцами в холодильник на сутки.
Через сутки наши малосольные огурчики готовы, можно наслаждаться.
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