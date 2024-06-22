Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась полезными лайфхаками для приготовления вафель с разным вкусом, особенно это актуально для любителей сытного завтрака.
Шпинатные вафли
- Шпинат — 100 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Мука — 150 г
- Яйца — 3 шт.
- Разрыхлитель — 10 г
- Соль — 8 г
Шпинат вместе с яйцами нужно перебить блендером до однородной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Затем добавьте смесь муки с разрыхлителем, натёртый сыр, соль и перец по вкусу. Перемешайте до однородного состояния. Выпекайте вафли в разогретой вафельнице до золотистой корочки, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Вафли из цветной капусты
Для вафель из цветной капусты возьмите:
- Цветная капуста — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Твёрдый сыр — 150 г
- Мука — 100 г
- Специи карри — 1 ч.л.
- Соль — 10 г
Цветную капусту разделите на соцветия и отварите до готовности. Затем откиньте на сито, чтобы стекла лишняя вода. Яйца взбейте венчиком, добавьте муку, специи карри и соль, хорошо перемешайте, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. После добавьте соцветия цветной капусты и натёртый сыр, снова перемешайте до однородного состояния. Жарьте вафли в разогретой вафельнице.
Яблочные вафли
Для приготовления сладких яблочных вафель вам понадобятся:
- Яблоки — 300 г
- Яйца — 2 шт.
- Кефир — 250 г
- Мука — 150 г
- Сахар — 50 г
- Топлёное масло — 50 г
- Соль — щепотка
- Разрыхлитель — 7 г
Яблоки натрите на крупной тёрке, добавьте яйца, кефир, топлёное масло, муку с разрыхлителем, сахар и соль. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Тщательно перемешайте до получения однородного теста. Выпекайте вафли в разогретой вафельнице, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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