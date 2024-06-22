Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать оригинальный перекус, который подойдет к завтраку для всей семьи.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась полезными лайфхаками для приготовления вафель с разным вкусом, особенно это актуально для любителей сытного завтрака.

Шпинатные вафли

Шпинат — 100 г

Твёрдый сыр — 100 г

Мука — 150 г

Яйца — 3 шт.

Разрыхлитель — 10 г

Соль — 8 г

Шпинат вместе с яйцами нужно перебить блендером до однородной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Затем добавьте смесь муки с разрыхлителем, натёртый сыр, соль и перец по вкусу. Перемешайте до однородного состояния. Выпекайте вафли в разогретой вафельнице до золотистой корочки, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Вафли из цветной капусты

Для вафель из цветной капусты возьмите:

Цветная капуста — 200 г

Яйца — 2 шт.

Твёрдый сыр — 150 г

Мука — 100 г

Специи карри — 1 ч.л.

Соль — 10 г

Цветную капусту разделите на соцветия и отварите до готовности. Затем откиньте на сито, чтобы стекла лишняя вода. Яйца взбейте венчиком, добавьте муку, специи карри и соль, хорошо перемешайте, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. После добавьте соцветия цветной капусты и натёртый сыр, снова перемешайте до однородного состояния. Жарьте вафли в разогретой вафельнице.

Яблочные вафли

Для приготовления сладких яблочных вафель вам понадобятся:

Яблоки — 300 г

Яйца — 2 шт.

Кефир — 250 г

Мука — 150 г

Сахар — 50 г

Топлёное масло — 50 г

Соль — щепотка

Разрыхлитель — 7 г

Яблоки натрите на крупной тёрке, добавьте яйца, кефир, топлёное масло, муку с разрыхлителем, сахар и соль. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Тщательно перемешайте до получения однородного теста. Выпекайте вафли в разогретой вафельнице, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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