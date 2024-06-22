Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусное мясное блюдо с томатным соусом и весьма насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
- Свиная вырезка – 1 шт.
- Горчица – 1 ч.л. (20 г)
- Бекон – 250 г
- Масло сливочное – 30 г
- Томатный соус – 30 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль – 1/2 ч.л.
Приготовление:
Сначала очистите свиную вырезку от пленок, оставив немного жира. Сделайте четыре надреза вдоль филе, как показано на видео.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, смешайте мягкое сливочное масло (комнатной температуры) с горчицей, томатным соусом, измельченным чесноком, солью и перцем. Тщательно смажьте этой смесью всю вырезку, включая надрезы.
На противень, застеленный фольгой и пергаментной бумагой, разложите полоски бекона поперек филе, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Выложите сверху вырезку и плотно заверните её в пергамент и фольгу.
Оставьте мясо на полтора часа, чтобы оно хорошо промариновалось, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте вырезку в течение 25 минут.
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