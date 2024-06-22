Кулинарный эксперт, бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова заметила, такое блюдо выглядит изысканно и имеет прекрасный вкус, что сделает его идеальным выбором как для повседневного ужина.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусное мясное блюдо с томатным соусом и весьма насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

Свиная вырезка – 1 шт.

Горчица – 1 ч.л. (20 г)

Бекон – 250 г

Масло сливочное – 30 г

Томатный соус – 30 г

Чеснок – 2 зубчика

Соль – 1/2 ч.л.

Приготовление:

Сначала очистите свиную вырезку от пленок, оставив немного жира. Сделайте четыре надреза вдоль филе, как показано на видео.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, смешайте мягкое сливочное масло (комнатной температуры) с горчицей, томатным соусом, измельченным чесноком, солью и перцем. Тщательно смажьте этой смесью всю вырезку, включая надрезы.

На противень, застеленный фольгой и пергаментной бумагой, разложите полоски бекона поперек филе, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Выложите сверху вырезку и плотно заверните её в пергамент и фольгу.

Оставьте мясо на полтора часа, чтобы оно хорошо промариновалось, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте вырезку в течение 25 минут.

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