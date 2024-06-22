Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в социальной сети секреты приготовления насыщенного и сладкого торта с ягодами.

Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в деталях, как сделать изумительно-мягкий торт с ягодами.

Ингредиенты:

Для шоколадного бисквита:

Мука — 100 г (4 ст. л.)

Какао-порошок — 15 г (1 ст. л. с горкой)

Разрыхлитель — 5 г (1 ч. л. с горкой)

Соль — 1 г

Сахар — 90 г (4,5 ст. л.)

Вода — 150 мл

Растительное рафинированное масло — 40 мл (2 ст. л. + 2 ч. л.)

Для вишневого мусса:

Вишневый сок — 250 мл

Сахар — 50 г (4,5 ст. л.)

Манная крупа — 15 г (1,5 ст. л.)

Для сиропа:

Вода — 80 мл

Сахар — 50 г (4,5 ст. л.)

Агар-агар — 4 г (2 ч. л.)

Для вишневого мармелада:

Вишня (свежая или замороженная) — 250 г

Кукурузный крахмал — 15 г (1,5 ч. л.)

Сахар — 50 г (4,5 ст. л.)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске смешайте муку, какао-порошок, разрыхлитель, соль и сахар. Добавьте воду и растительное масло, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Перелейте тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой, и выпекайте 25-30 минут. Готовность проверяйте зубочисткой — она должна выходить сухой из центра бисквита.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, дайте бисквиту остыть, затем разрежьте его на два коржа. В кастрюле доведите вишневый сок до кипения. Добавьте сахар и манную крупу, постоянно помешивая. Варите на медленном огне до загустения.

В небольшой кастрюле смешайте воду, сахар и агар-агар. Доведите до кипения, постоянно помешивая, затем снимите с огня и дайте немного остыть.

Если используете замороженную вишню, разморозьте её и слейте лишнюю жидкость. В кастрюле смешайте вишню, сахар и кукурузный крахмал. Доведите до кипения, затем варите на медленном огне, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Первый корж бисквита пропитайте сиропом, затем распределите сверху вишневый мармелад. На мармелад выложите слой вишневого мусса. Накройте вторым коржом бисквита, также пропитав его сиропом. Поставьте торт в холодильник на несколько часов для пропитки.

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