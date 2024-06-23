Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом легкой и простой закуски, хорошо подходящей к столу, когда собирается большая компания. При этом вы можете выбрать любой соус к данной вкусности.
Ингредиенты:
- Лук — 1 кг
- Мука — 230 г (7,5 ст. л. с горкой)
- Соль — 1 ч. л.
- Светлое пиво — 370 мл
- Разрыхлитель — 8 г (2 ч. л.)
- Мука — 50 г (2,5 ст. л. без горки)
- Растительное рафинированное масло для фритюра
Приготовление:
Очистите лук и нарежьте его кольцами шириной примерно 1,5 см. Разберите луковые кольца и погрузите их в холодную воду на 5-10 минут. Это поможет избавиться от горечи, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.
Просушите кольца на бумажном полотенце. В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.
Постепенно добавляйте светлое пиво, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно быть гладким и однородным.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, далее обваляйте луковые кольца в муке, чтобы кляр лучше держался. Окунайте каждое кольцо в пивной кляр, чтобы оно было полностью покрыто.
Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или фритюрнице до 180 градусов. Осторожно опустите луковые кольца в горячее масло и обжаривайте до золотистой корочки, примерно 2-3 минуты с каждой стороны.
Переложите готовые кольца на бумажное полотенце, так ваша закуска избавится от жира, подметила "Мастер Шеф" Глинская.
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