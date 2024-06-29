Украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусные пельмени, которые не слипаются и не развариваются.
Чтобы приготовить тесто для пельменей, нам понадобится:
- мука – 600 г
- холодная вода – 275 г
- уксус – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- растительное масло – 3 ст.л.
Для начинки:
- мясной фарш – 400г
- лук репчатый – 2 шт.
- холодная вода или бульон – 100 г
- чеснок – 1-2 зуб.
- соль и перец – по вкусу
В холодную воду добавляем соль, вливаем уксус, растительное масло и перемешиваем. Добавляем просеянную муку и замешиваем достаточно тугое тесто. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 20-30 минут отдыхать.
Чтобы начинка пельменей была сочной, добавляем в фарш лук и чеснок, натертые на мелкой терке, а также вливаем воду или бульон. Добавляем соль, перец, любимые специи по желанию и хорошо перемешиваем.
Тесто лучше разделить на две части: одну оставляем в пленке, чтобы не обветривалось, а другую тоненько раскатываем на припыленном мукой столе.
С помощью рюмки вырезаем из теста маленькие кружочки, выкладываем на них по 0,5 ч.л. начинки и формируем пельмени. Потом так же поступаем с остатком теста.
Пельмени варим в кипящей подсоленной воде (с добавлением лаврового листа и горошком перца) в течение 5 минут после того, как они всплывут на поверхность.
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