Есть несколько простых секретов, благодаря которым тесто для пельменей будет легко лепиться и не будет развариваться, а начинка получится супервкусной и сочной.

Украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусные пельмени, которые не слипаются и не развариваются.

Чтобы приготовить тесто для пельменей, нам понадобится:

мука – 600 г

холодная вода – 275 г

уксус – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

растительное масло – 3 ст.л.

Для начинки:

мясной фарш – 400г

лук репчатый – 2 шт.

холодная вода или бульон – 100 г

чеснок – 1-2 зуб.

соль и перец – по вкусу

В холодную воду добавляем соль, вливаем уксус, растительное масло и перемешиваем. Добавляем просеянную муку и замешиваем достаточно тугое тесто. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 20-30 минут отдыхать.

Чтобы начинка пельменей была сочной, добавляем в фарш лук и чеснок, натертые на мелкой терке, а также вливаем воду или бульон. Добавляем соль, перец, любимые специи по желанию и хорошо перемешиваем.

Тесто лучше разделить на две части: одну оставляем в пленке, чтобы не обветривалось, а другую тоненько раскатываем на припыленном мукой столе.

С помощью рюмки вырезаем из теста маленькие кружочки, выкладываем на них по 0,5 ч.л. начинки и формируем пельмени. Потом так же поступаем с остатком теста.

Пельмени варим в кипящей подсоленной воде (с добавлением лаврового листа и горошком перца) в течение 5 минут после того, как они всплывут на поверхность.

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