Свекла – культура выносливая, но на начальном этапе вегетации требует особого внимания и защиты, этот период болезни и вредители могут нанести значительный урон будущему урожаю.

Среди наиболее опасных угроз для молодой свеклы выделяются сразу несколько вредителей, от которых не всегда просто избавиться.

Крестоцветные блошки появляются на свекле уже с момента всходов. Их присутствие можно определить по многочисленным укусам на листьях и ростках, а также заметить невооруженным глазом. Эти мелкие, но чрезвычайно прыгучие вредители могут уничтожить до 70% урожая, если вовремя не принять меры. Для борьбы с ними эффективно применять инсектициды, предназначенные для крестоцветных блошек.

Если всходы свеклы лежат на поверхности и выглядят вялыми, это может быть результатом повреждений, нанесенных свекольным долгоносиком. На начальном этапе вегетации растения следует обработать инсектицидами против этого вредителя. По мере укрепления всходов опасность от долгоносика снижается.

Церкоспороз представляет серьезную угрозу, так как влияет на сахаристость свеклы. Поражение проявляется в виде черных пятнышек, которые со временем превращаются в дырки, замедляющие рост растения. Грибок, вызывающий церкоспороз, питается сахарами, что снижает не только объем, но и качество урожая, уменьшая его сахаристость до 50%.

Сахарная свекла крайне чувствительна к воздействию сорняков, вредителей и болезней. Своевременная и комплексная защита, основанная на профилактических мерах, обеспечит наилучшие результаты.

Рекомендуемые препараты:

Дезарал Экстра (карбендазим, флутриафол): эффективен против мучнистой росы, церкоспороза, альтернариоза.

эффективен против мучнистой росы, церкоспороза, альтернариоза. Ти Рекс (пропиконазол, триадимефон): используется для борьбы с церкоспорозом, мучнистой росой и ржавчиной.

используется для борьбы с церкоспорозом, мучнистой росой и ржавчиной. Аякс (тиофанат-метил, эпоксиконазол, тебуконазол): против мучнистой росы, церкоспороза и рамуляриоза.

против мучнистой росы, церкоспороза и рамуляриоза. Капитал (азоксистробин, ципроконазол, эпоксиконазол): борется с церкоспорозом, мучнистой росой, ржавчиной, переноспорозом, рамуляриозом, фомозом и альтернариозом.

Для повышения урожайности в период роста свеклы рекомендуется использовать Гулливер Стимул и комплексное удобрение Авангард Р Свекла. Эти средства способствуют укреплению растений и улучшению их устойчивости к неблагоприятным условиям и заболеваниям.

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