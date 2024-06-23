Этот десерт готовится на основе кабачка и получается довольно диетическим, в нем гораздо меньше сахара и жира, чем в оригинальном брауни, но получается невероятно вкусно.

Звезда проектов "Мастер Шеф" и "Супермама" Виталина Мкртчян на своей странице в Instagram поделилась рецептом невероятно вкусного кабачкового брауни.

"Он мягкий, пушистый и влажный! Кабачок не имеет особого вкуса, поэтому он перенимает доминирующие вкусы!", - рассказала кулинар.

На приготовление вы потратите всего 10 минут своего времени, остальное сделает духовка. Для кабачкового брауни нам понадобятся следующие ингредиенты:

цуккини/кабачок - 300 г

йогурт/сметана - 60 г

растительное масло – 60 г

сахар – 130 г

яйца – 2 шт.

мука – 100 г

какао-порошок (20-22%) - 85 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

шоколад (70%) - 100 г

Кабачок натираем на мелкой терке. Сливаем лишнюю жидкость и несколько раз прижимаем тертый кабачок бумажными полотенцами, чтобы убрать еще часть влаги. Но руками давить не нужно, чтобы не пересушить!

В большой миске смешиваем йогурт, растительное масло, сахар, размешиваем венчиком до однородности. Далее добавляем яйца, ваниль по желанию и снова размешиваем. Добавляем тертый кабачок и снова перемешиваем.

В отдельной миске смешиваем сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель и соль. Смешиваем с влажными ингредиентами до однородности, чтобы не было комочков. Добавляем в тесто 2/3 шоколада, измельченного в стружку, и перемешиваем.

Тесто выливаем в форму для запекания (для хлеба), а сверху посыпаем остатком шоколадной стружки. Отправляем брауни в разогретую до 175 градусов духовку примерно на 45 минут – и можно наслаждаться.

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