Для получения обильного урожая важно вырастить здоровую рассаду, поэтому следует избегать вытягивания стеблей, хотя проблема лучше предотвратить, иногда стебельки всё же начинают тянуться, утончаться и поникать.

Помимо устранения причины, нужно помочь росткам. Корешки окрепнут, а стебли обретут нужный диаметр, если добавить немного земли. Если это невозможно, следует сделать лунки глубже и поместить растения под острым углом, присыпав растение до листочков.

Растениям для роста необходим дневной свет. Без него они тянутся, ножка утончается и растение падает. Чтобы избежать этой проблемы, есть два выхода. Первый – выбирать правильные сроки посева, выбрать солнечное место для посадки.

Приготовить собственный субстрат для рассады просто. Он должен быть рыхлым, плодородным, влагоемким с показателем кислотности 6,5-7 рН. Причиной загнивания часто служит тяжелый и кислый грунт. Основные компоненты для правильного субстрата: торф или кокосовые волокна, огородная земля, перегной или биогумус, песок и другие разрыхлители. На 10 л субстрата рекомендуется добавить стакан золы, которая снизит показатель кислотности и обогатит землю полезными элементами. Можно также использовать готовый грунт.

Мокрый грунт не позволяет кислороду проникать к корневой системе, что ослабляет растение и приводит к поражению черной ножкой. Особенно пагубен полив холодной водой. Увлажнять землю нужно только отстоянной водой температурой +21-23 °С. Полив следует сократить, если за окном пасмурно и субстрат плохо прогревается.

Недостаток воздуха и света приводит к вытягиванию сеянцев и развитию болезней. Нужно удалить более слабые ростки и при первой возможности рассадить их по отдельным емкостям с качественной землесмесью.

Бактериальное заболевание легко заметить при осмотре. У основания стебля видны следы гнили, наземная часть вянет и желтеет. Единственный выход – удалить все поврежденные растения, обработать остальные сеянцы обеззараживающим раствором.

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