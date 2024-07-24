Создание резервного плана поможет справиться с перебоями в работе мобильной сети. Альтернативные каналы связи могут включать интернет, специальные приложения, sim-карты других операторов, мессенджеры и сервисы для звонков.
Во время отсутствия связи и отключения электроэнергии важно иметь доступ к надежным каналам информации. Помимо интернета, стоит позаботиться о доступе к радио для получения новостей, извещений о воздушной тревоге и региональных сообщениях. Покупка хотя бы недорогого радиоприемника будет обязательным шагом.
Если доступ к интернету обеспечен, следите за официальными информационными каналами в соцсетях или другими официальными источниками. Это поможет узнавать о причинах, продолжительности и последствиях отключений.
Полезные приложения для офлайн общения
Лучше установить несколько приложений на смартфон для общения офлайн. Они могут пригодиться в любой момент:
- Bridgefy: автономный мессенджер, работающий на базе технологии Bluetooth, обеспечивающий связь на расстоянии до 100 метров.
- Briar: бесплатная программа для обмена сообщениями без подключения к сети. Требуется только ввести имя и установить пароль.
- Rumble: приложение с открытым исходным кодом для микроблогинга. Работает через WiFi или Bluetooth.
- Vojer: позволяет отправлять зашифрованные сообщения и фото без доступа к интернету.
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