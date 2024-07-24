Перебои в сети могут привести к быстрому истощению аккумулятора смартфона, поэтому следует оптимизировать его производительность.

Создание резервного плана поможет справиться с перебоями в работе мобильной сети. Альтернативные каналы связи могут включать интернет, специальные приложения, sim-карты других операторов, мессенджеры и сервисы для звонков.

Во время отсутствия связи и отключения электроэнергии важно иметь доступ к надежным каналам информации. Помимо интернета, стоит позаботиться о доступе к радио для получения новостей, извещений о воздушной тревоге и региональных сообщениях. Покупка хотя бы недорогого радиоприемника будет обязательным шагом.

Если доступ к интернету обеспечен, следите за официальными информационными каналами в соцсетях или другими официальными источниками. Это поможет узнавать о причинах, продолжительности и последствиях отключений.

Полезные приложения для офлайн общения

Лучше установить несколько приложений на смартфон для общения офлайн. Они могут пригодиться в любой момент:

Bridgefy : автономный мессенджер, работающий на базе технологии Bluetooth, обеспечивающий связь на расстоянии до 100 метров.

: автономный мессенджер, работающий на базе технологии Bluetooth, обеспечивающий связь на расстоянии до 100 метров. Briar : бесплатная программа для обмена сообщениями без подключения к сети. Требуется только ввести имя и установить пароль.

: бесплатная программа для обмена сообщениями без подключения к сети. Требуется только ввести имя и установить пароль. Rumble : приложение с открытым исходным кодом для микроблогинга. Работает через WiFi или Bluetooth.

: приложение с открытым исходным кодом для микроблогинга. Работает через WiFi или Bluetooth. Vojer: позволяет отправлять зашифрованные сообщения и фото без доступа к интернету.

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