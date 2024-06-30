Известный шеф-повар, победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить вкуснейшие шоколадные конфеты в домашних условиях.

На своей странице в Instagram победитель седьмого сезона шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский поделился рецептом домашних конфет с секретным ингредиентом.

Шоколадные конфеты получатся невероятно вкусными, если разбавить сладкий вкус и добавить в них немного соленого арахиса.

Для приготовления домашних конфет с шоколадом и соленым арахисом "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

сгущенка - 1 банка

сливки жирные (30%) – 150 г

какао-порошок – 3 ст.л.

шоколад молочный – 80 г

арахис жареный соленый – 50 г

"Домашние конфеты готовятся настолько просто и быстро - в считанные минуты", - подчеркнул победитель "Мастер Шеф".

Сначала в сотейник или на сковороду вливаем сгущенку, добавляем какао-порошок и перемешиваем до однородности, медленно нагревая массу.

Затем вливаем сливки, добавляем кусочки молочного шоколада и выпариваем смесь до консистенции карамели, постоянно помешивая.

Готовую шоколадную массу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский выкладывает на пищевую пленку, заворачивает и отправляет в холодильник для охлаждения и стабилизации.

Соленый арахис "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский измельчает в крошку. Из шоколадной массы формируем шарики желаемого размера, обваливаем их в измельченном арахисе – и наши конфеты готовы. На весь процесс приготовления у вас уйдет всего 20 минут.

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