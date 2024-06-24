Шеф-повар раскрыла несколько простых секретов, благодаря которым тесто для жареных пирожков всегда будет вкусным и с аппетитной хрустящей корочкой.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram поделилась рецептом идеального теста для жареных пирожков, которые можно делать с любой начинкой.

Тесто для жареных пирожков готовим в два этапа. Для начала нужно приготовить заварку. Для этого берем:

мука – 25 г

сахар – 1 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

растительное масло – 30 г

кипяток - 120 г

Смешиваем муку, сахар, соль, растительное масло, заливаем кипятком, перемешиваем и оставляем, чтобы смесь немного остыла.

Далее нам понадобятся следующие ингредиенты:

дрожжи сухие – 4 г

сахар – 5 г

желток – 1 шт.

вода тепла - 60 г

мука – 275 г

Смешиваем дрожжи, сахар, желток, муку и тёплую воду, добавляем заварку и замешиваем тесто.

"Возможно, понадобится добавить еще 10 -20 г муки. Тесто должно быть эластичное, но немного липкое", - пояснила шеф-повар.

Готовое тесто накрываем и оставляем на 1 час.

Это количество теста рассчитано на 10 пирожков, поэтому делим его на 10 частей. Каждую часть раскатываем, но не очень тонко, чтобы не рвалось.

Выкладываем начинку – она должна быть уже готовой и достаточно сухой. Крепко залепляем пирожки, как вареники, и переворачиваем швом вниз. Носики можно спрятать, а можно и оставить.

"Жарим частями, три сформировали, три пожарили. Пирожки немного вырастут в объеме, поэтому не кладите рядом. Обжариваем на среднем, ближе к минимальному огне", – добавила шеф-повар.

Последние новости Украины:

Победительница "Мастер Шеф" дала рецепт легкого десерта с клубникой.

Как быстро замариновать лук: шеф-повар дал рецепт универсальной закуски.

Лучше майонеза: финалистка "Мастер Шеф" поделилась рецептами вкусных заправок и соусов.