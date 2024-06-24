Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram поделилась рецептом идеального теста для жареных пирожков, которые можно делать с любой начинкой.
Тесто для жареных пирожков готовим в два этапа. Для начала нужно приготовить заварку. Для этого берем:
- мука – 25 г
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- растительное масло – 30 г
- кипяток - 120 г
Смешиваем муку, сахар, соль, растительное масло, заливаем кипятком, перемешиваем и оставляем, чтобы смесь немного остыла.
Далее нам понадобятся следующие ингредиенты:
- дрожжи сухие – 4 г
- сахар – 5 г
- желток – 1 шт.
- вода тепла - 60 г
- мука – 275 г
Смешиваем дрожжи, сахар, желток, муку и тёплую воду, добавляем заварку и замешиваем тесто.
"Возможно, понадобится добавить еще 10 -20 г муки. Тесто должно быть эластичное, но немного липкое", - пояснила шеф-повар.
Готовое тесто накрываем и оставляем на 1 час.
Это количество теста рассчитано на 10 пирожков, поэтому делим его на 10 частей. Каждую часть раскатываем, но не очень тонко, чтобы не рвалось.
Выкладываем начинку – она должна быть уже готовой и достаточно сухой. Крепко залепляем пирожки, как вареники, и переворачиваем швом вниз. Носики можно спрятать, а можно и оставить.
"Жарим частями, три сформировали, три пожарили. Пирожки немного вырастут в объеме, поэтому не кладите рядом. Обжариваем на среднем, ближе к минимальному огне", – добавила шеф-повар.
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