Для покупки страхового стажа для пенсии необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины через личный кабинет.

Украинцы могут купить страховой стаж для будущей пенсии в онлайн-режиме, независимо от места жительства. Внесение добровольных взносов производится по желанию лица, которое может самостоятельно определить размер и частоту взносов в соответствии со своими финансовыми возможностями.

Также есть возможность производить взносы как на собственный счет, так и в пользу других лиц.

Для зачисления полнолуния страхового стажа необходимо уплатить как минимум минимальный страховой взнос, который с 1 апреля составляет 1 760 гривен.

Для покупки страхового стажа не нужно посещать государственные учреждения. Достаточно заключить договор о добровольном участии в системе государственного пенсионного страхования с Пенсионным фондом Украины.

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Войти в личный кабинет Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпису" или системы GOV.ID.

Выбрать раздел "Коммуникация по ПФУ" и "Договор на добровольное участие".

Внести личные данные лица, в пользу которого вы планируете внести взносы.

Дайте согласие на обработку данных и подтвердите введенные данные.

Подписать договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить".

Уплатить взносы, выбрав удобный для вас способ: через Portmone или платежное поручение.

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