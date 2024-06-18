Даже, несмотря на уменьшение закупочной стоимости продуктов, они продолжают меняться в ценах, как в супермаркетах, так и в маленьких магазинах.

Украинские продукты питания подешевели. В целом, с мая 2023 по май 2024 цены упали на 0,8%, однако цены на яйца внезапно снизились на 35,6%. В то же время некоторые товары подорожали, в том числе масло подорожало на 15,1%. Об этом сообщает Госстат.

По его данным, кроме яиц, также произошло снижение цен на следующие продукты:

хлеб и хлебопродукты – на 0,8%;

подсолнечное масло – на 14,2%;

овощи – на 17,4%;

сахар – на 14,2%.

По тому же периоду цены на сливочное масло выросли больше всего и составили 15,1%. Кроме того, наблюдались следующие рост цен:

хлеб – на 6,5%;

макаронные изделия – на 0,1%;

мясо и мясопродукты – на 2,9%;

рыба и продукты из рыбы – на 5,4%;

молоко – на 7,9%;

сыр и творог – на 7,4%;

фрукты – на 8,7%.

Напомним также, что рост стоимости электроэнергии для бизнеса повлияет на рост себестоимости производства продукции. Украинцам нужно готовиться к очередной волне удорожания продуктов.

Из-за роста тарифов на электроэнергию в Украине в ближайшее время могут вырасти цены на хлеб. Это ведь очень энергоемкий продукт. Да, после хлеба в Украине могут повысить цены на молочную продукцию, в частности сливочное масло. Также в торговых точках могут измениться ценники на мясных товарах.

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