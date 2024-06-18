В Пенсионном фонде Украины объяснили украинцам облегченную процедуру подачи онлайн-заявки на субсидию.

Пенсионный фонд Украины объяснил, что теперь можно подать онлайн заявку на субсидию, не выходя из дома.

Украина за последний год испытывает экспериментальный проект, упрощая процедуру получения жилищной субсидии. Согласно этому проекту теперь достаточно подать упрощенное заявление на жилищную субсидию через интернет, сообщили в ПФУ.

Документ можно подать в двух формах:

Электронно – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или через портал "Действие". Бумажно – обратившись в избранный сервисный центр Фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или отправив заявление в адрес органа Фонда по почте.

Чтобы подать заявку на получение жилищной субсидии через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, следуйте следующим шагам:

Перейдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и войдите в систему с помощью квалифицированной электронной подписи.

В вашем личном кабинете на левой панели выберите раздел "Коммуникации по ПФУ". Затем выберите опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

В появившемся окне нажмите кнопку "Продолжить". В следующем поле выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту".

Заполните онлайн-форму заявления, указав общую информацию о заявителе, реквизитах банковского счета (в формате IBAN), а также информацию о членах домохозяйства. При необходимости добавьте сканированные копии документов, подтверждающих право на субсидию.

Согласитесь на обработку персональных данных, выберите способ получения решения и нажмите кнопку "Сформировать заявление".

Проверьте данные заявления и отправьте его в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

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