Осуществить сверхбыструю проверку, прослушивается ли ваш смартфон посторонними лицами можно с помощью специального кода.

Есть большой риск того, что ваш смартфон прослушивается или контролируется посторонними лицами, пишет Politeka.net.

Делать это могут как хакеры и киберпреступники, так и органы наблюдения. Так, например, среди признаков того, что ваш смартфон прослушивается, является быстрый разряд батареи. То есть, если устройство начало разряжаться быстрее, чем раньше, это может указывать на то, что на нем появилось опасное приложение, работающее фоном, отслеживая действия на гаджете.

Если телефон начал прослушиваться или отслеживаться, во время телефонных разговоров можно услышать различные помехи, посторонние звуки, шумы.

Как проверить, прослушивается ли ваш смартфон

Смартфон не используется, но нагревается – еще один признак того, что гаджет прослушивается. Таким образом проявляют себя процессы, происходящие в фоновом режиме.

Также обратим внимание на то, что прослушиваемый телефон работает медленнее, ведь те же самые скрытые процессы или программы потребляют ресурсы и мешают нормальной работе устройства.

Для того, чтобы проверить смартфон на прослушивание, можно воспользоваться специальным кодом.

«Как проверить, прослушивается ли ваш телефон? В первую очередь, существует специальный код», - рассказали киберспециалисты.

Как проверить, прослушивается ли ваш смартфон

Информация о наличии: *#21#. После ввода нажмите «Вызов».

«По появившейся информации можно узнать, передаются ли ваши разговоры кому-то. Если отображается надпись «Переадресовано», телефон может прослушиваться. Надпись «Не переадресовано» – нет», – объясняют специалисты проекта «BRAMA» .

Еще один специальный код поможет отключить прослушивание смартфона – ##002#.

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