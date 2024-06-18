Так, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансии платить по которым украинцам обещают до 80 тысяч.

В Украине можно хорошо зарабатывать даже без высшего образования, в частности, работая по рабочим специальностям. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых профессий 40 тысяч гривен и более. Об этом идет речь на портале Work.ua.

К примеру, тонировщикам в среднем предлагают 42,5 тысячи гривен. Некоторые компании предлагают даже больше. На популярном сайте поиска работы можно найти вакансию тонировщика с обещанной зарплатой до 80 тысяч гривен.

"Если вы умеете тонировать, клеить защитную бронепленку и винил – это большой плюс", – отмечено в объявлении.

В то же время по Украине тонировщикам предлагают в среднем 36 тысяч гривен, что на 6,5 тысяч гривен меньше.

Автослесарям в Киеве готовы платить в среднем 40 тысяч гривен, тогда как по стране эта сумма значительно ниже – 32,5 тысяч гривен.

Поклейщики в Киеве также могут рассчитывать на среднюю зарплату 40 тысяч гривен, что значительно выше, чем в других регионах страны, где поклейщикам предлагают в среднем 22,5 тысяч гривен.

В целом в Киеве представителям рабочих специальностей предлагают среднюю зарплату в размере 24,5 тысяч гривен. По данным профильных экспертов, в тройку самых популярных профессий входят:

грузчик со средней зарплатой 19 тысяч гривен;

разнорабочий – 20 тысяч гривен;

упаковщица – 19 тысяч гривен.

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Как писала Politeka, работодатели вынуждены пересчитать зарплаты.

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