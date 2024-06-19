Помидоры относительно легко выращивать на собственном огороде, но для хорошего урожая им все же требуется подкормка.

Чтобы получить необходимые питательные вещества, растения помидоров требуют постоянного внесения удобрений в течение вегетационного периода.

Далее вы узнаете, когда и как вносить удобрения для помидоров, и получите представление о том, какой тип удобрения даст лучший урожай.

Чем подкормить помидоры в июне для увеличения урожая?

По словам экспертов-огородников, для успешного роста и плодоношения растениям помидоров необходимы три основных питательных вещества из удобрений — азот, фосфор и калий, а также другие микроэлементы.

Большинство удобрений для помидоров представляют собой комбинацию этих трех компонентов; на упаковке будет указано процентное содержание каждого.

Например, если соотношение азота, фосфора и калия равное, удобрение может иметь маркировку 10-10-10; если присутствует больше азота, это может выглядеть как 15-10-10.

Чтобы узнать, сколько каждого питательного вещества необходимо вашим помидорам, огородники, рекомендуют провести анализ почвы.

Это позволит измерить уровень каждого элемента в вашей почве, а также ее pH, который для растения помидоров должен составлять около шести-семи.

Знание того, в каких питательных веществах ваша почва нуждается больше или меньше, поможет вам определить конкретный ряд чисел, на который следует обратить внимание при покупке удобрения для помидоров.

Существует множество различных рецептов, которым вы можете следовать при приготовлении собственного удобрения для помидоров, но предпочтительный вариант — это комбинация равных частей смешанной древесной золы, куриного или конского навоза и компоста, например измельченных листьев и скошенной травы.

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