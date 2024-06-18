В Украине запрещено курение в общественных местах За нарушение предусмотрены штрафы. Стало известно, можно курить в подъезде и других публичных местах.
Согласно украинскому законодательству, курение, употребление и использование табачных изделий, электронных сигарет, систем нагрева табака и кальянов запрещено в следующих местах:
- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях и территории заведений здравоохранения;
- в помещениях и территории учебных заведений;
- в помещениях и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в помещениях объектов культурного назначения;
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений и органов местного самоуправления;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
- в помещениях общежитий;
- на детских площадках;
- в местах общего использования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в транспорте общего использования, включая такси;
- на вокзалах и станциях;
- на остановках общественного транспорта.
Можно курить в помещениях частной собственности, таких как квартиры. Балкон, как часть квартиры, тоже подходит для курения. Однако следует придерживаться принципов добрососедства – если соседи просят не злоупотреблять этим, следует идти на компромисс.
Обратите внимание: законодательство Украины считает лестничные площадки, подъезды и балконы в подъездах общественным пространством. Потому курить там запрещено.
За курение в неположенном месте могут начислить штраф от 51 до 170 гривен. При повторном нарушении за год сумма штрафа возрастет от 170 до 340 гривен.
В Украине также предусмотрена административная и уголовная ответственность за самовольное занятие чужого земельного участка, однако штрафы за это в пределах административной ответственности не слишком велики.
Источник: РБК-Украина.
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