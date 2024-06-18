Существует в Украине много штрафов за различные нарушения, которые нужно знать украинцам о штрафах в публичных местах.

В Украине запрещено курение в общественных местах За нарушение предусмотрены штрафы. Стало известно, можно курить в подъезде и других публичных местах.

Согласно украинскому законодательству, курение, употребление и использование табачных изделий, электронных сигарет, систем нагрева табака и кальянов запрещено в следующих местах:

в лифтах и ​​таксофонах;

в помещениях и территории заведений здравоохранения;

в помещениях и территории учебных заведений;

в помещениях и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях объектов культурного назначения;

в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений и органов местного самоуправления;

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

в помещениях общежитий;

на детских площадках;

в местах общего использования жилых домов;

в подземных переходах;

в транспорте общего использования, включая такси;

на вокзалах и станциях;

на остановках общественного транспорта.

Можно курить в помещениях частной собственности, таких как квартиры. Балкон, как часть квартиры, тоже подходит для курения. Однако следует придерживаться принципов добрососедства – если соседи просят не злоупотреблять этим, следует идти на компромисс.

Обратите внимание: законодательство Украины считает лестничные площадки, подъезды и балконы в подъездах общественным пространством. Потому курить там запрещено.

За курение в неположенном месте могут начислить штраф от 51 до 170 гривен. При повторном нарушении за год сумма штрафа возрастет от 170 до 340 гривен.

В Украине также предусмотрена административная и уголовная ответственность за самовольное занятие чужого земельного участка, однако штрафы за это в пределах административной ответственности не слишком велики.

Источник: РБК-Украина.

Последние новости Украины:

Напомним, военнообязанных женщин ждут штрафы, детали.

Как писала Politeka, в Раде предложили по-новому преследовать уклонистов.

Также Politeka сообщала, в сети разлетелось новое скандальное видео с мобилизацией.