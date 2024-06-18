Семьям с детьми, которые должны обязательно эвакуироваться из Сумской и Харьковской областей, предоставляется возможность получить дополнительную денежную помощь. Об этом рассказали в Минсоцполитике Украины.
С целью уменьшения финансовых затрат на эвакуацию для семей с детьми из уязвимых категорий, покидающих прифронтовые территории Харьковской и Сумской областей, в Украине введена неотложная дополнительная финансовая поддержка.
С 1 мая 2024 года семьи с детьми, которые обязаны эвакуироваться с территорий Харьковской и Сумской областей, и которые соответствуют одной или нескольким из следующих категорий:
- в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;
- семья многодетная с детьми до 18 лет;
- детей воспитывает одинокая мать или одинокий отец;
- семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной,
- будут получать дополнительную финансовую помощь.
Эта денежная помощь будет предоставлена единовременно. Продолжительность выплат будет зависеть от финансирования программы.
Если ваша семья эвакуируется с помощью организованных средств вашего ОВА, вам не нужно отдельно обращаться за получением этой помощи – выплата будет произведена автоматически.
Однако, если вы выезжаете на безопасное место самостоятельно в рамках обязательной эвакуации, вам нужно будет обратиться после эвакуации в ближайшее управление социальной защиты в новом сообществе с заявлением о выплате денежной помощи.
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