Эта денежная помощь будет предоставлена ​​единовременно – продолжительность выплат будет зависеть от финансирования программы.

Семьям с детьми, которые должны обязательно эвакуироваться из Сумской и Харьковской областей, предоставляется возможность получить дополнительную денежную помощь. Об этом рассказали в Минсоцполитике Украины.

С целью уменьшения финансовых затрат на эвакуацию для семей с детьми из уязвимых категорий, покидающих прифронтовые территории Харьковской и Сумской областей, в Украине введена неотложная дополнительная финансовая поддержка.

С 1 мая 2024 года семьи с детьми, которые обязаны эвакуироваться с территорий Харьковской и Сумской областей, и которые соответствуют одной или нескольким из следующих категорий:

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья многодетная с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать или одинокий отец;

семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной,

будут получать дополнительную финансовую помощь.

Эта денежная помощь будет предоставлена ​​единовременно. Продолжительность выплат будет зависеть от финансирования программы.

Если ваша семья эвакуируется с помощью организованных средств вашего ОВА, вам не нужно отдельно обращаться за получением этой помощи – выплата будет произведена автоматически.

Однако, если вы выезжаете на безопасное место самостоятельно в рамках обязательной эвакуации, вам нужно будет обратиться после эвакуации в ближайшее управление социальной защиты в новом сообществе с заявлением о выплате денежной помощи.

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