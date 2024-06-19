Когда огурцы начнут цвести, еженедельно подкармливайте их удобрениями с высоким содержанием калия, например жидкой подкормкой.

Огурцы имеют мужские и женские цветки, некоторые из них нужно удалить.

Так, "мужские" цветки необходимо срезать, так как в результате опыления плоды могут стать горькими на вкус и оказаться полными семян.

Их можно отличить друг от друга, поскольку у женских цветков есть незрелый плод, а у мужских - нормальный стебель. Некоторые тепличные сорта F1, например огурец «Белла», имеют только женские цветки.

Прищипните растущий кончик огурца, как только оно достигнет вершины опоры, чтобы стимулировать образование боковых побегов и, следовательно, более крупных урожаев.

Как только плоды огурцы начнут развиваться, прищипните кончик каждого цветущего бокового побега, оставляя после каждого плода два листа. Вы также можете прищипнуть кончики бесцветных боковых побегов огурцы, когда они достигнут 60 см в длину.

Обычные сорта огурцов нуждаются в обильном поливе, чтобы почва оставалась влажной. Не удаляйте мужские цветки у уличных сортов огурцов — цветки опыляются насекомыми, поэтому нужны как мужские, так и женские цветки.

Когда сформируются семь листьев на огурцах, прищипните растущий кончик. Вы можете направить боковые побеги на опору или оставить их волочиться по земле. Вы также можете отщипнуть кончики без цветков, когда на стебле образуется семь листьев.

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