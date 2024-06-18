Замминистра соцполитики Дарья Марчак предупредила, чтобы украинцы не рассчитывали на большую пенсию - продолжается работа правительства по введению базовой социальной помощи.

Недавно замминистра социальной политики Дарья Марчак отметила, что в будущем украинцам не следует ожидать значительной выплаты пенсий. Она рекомендовала гражданам самостоятельно хранить средства на пенсию, поскольку государство может обеспечить только минимальные выплаты из солидарной пенсионной системы.

Размер базовой социальной помощи будет устанавливаться как разница между доходом семьи и размером базового дохода, определяемым для каждой конкретной семьи. Если разница между всеми существующими выплатами будет меньше базовой помощи, то человеку будет предоставлена ​​дополнительная сумма для покрытия этой разницы, за счет государственных средств.

Размер базовой величины для семьи в новом законопроекте определяется на основе разных категорий лиц. В частности, для детей до 6 лет, детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью I или II группы базовая величина будет на уровне 100% от величины для первого члена семьи, а для каждого следующего члена семьи - 70%.

Размер самой базовой величины планируется установить законом о бюджете и законодатели намерены отвязать его от прожиточного минимума. В 2025 году Минсоцполитики предлагает установить базовую величину на уровне 4,000 гривен, хотя ранее ориентировочно упоминалась сумма 6,000 гривен.

Концепция выплат социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, включает различные проценты в зависимости от страхового стажа: от 60% до 100% в зависимости от продолжительности страхового стажа от менее 10 лет до 30 и более лет.

Эксперт по социальным вопросам Сергей Коробкин отметил, что в проекте закона существует много потенциальных проблем, и на практике может произойти так, что некоторые люди вообще потеряют право на получение социальных выплат.

Источник: НаПенсії.

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